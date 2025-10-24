Stolz, Stadtduell, Siebleben

Die Bilanz spricht klar für die Gäste: Wacker gewann die letzten drei Duelle, insgesamt stehen acht Siege für den ehemaligen Oberligisten und nur zwei für Siebleben zu Buche.

Franz Burkhardt (Wacker): Ein Derby ist immer etwas Besonderes. Da geht’s nicht nur um drei Punkte, sondern auch um Stolz, um Emotionen und um das, was den Fußball ausmacht. Für uns als Team ist das ein Spiel, auf das man sich das ganze Jahr über freut. Man spürt schon unter der Woche, dass die Spannung steigt – im Training, im Umfeld, bei den Anhängern. Persönlich bedeutet mir das Derby sehr viel. Ich bin schon eine Weile dabei und weiß, wie viel Herzblut in dieser Partie steckt. Da willst du einfach auf dem Platz zeigen, wer die Nummer eins in der Stadt ist.

FuPa Thüringen: Welche Bedeutung hat das Derby für euch und für dich persönlich? Michele Lehmann (Siebleben): Das Derby gegen Wacker hat natürlich immer eine besondere Bedeutung für uns, ich würde schon sagen, dass es das ‚Spiel der Saison‘ ist. Für mich persönlich ist es etwas Besonderes, gegen Wacker zu spielen – man geht automatisch motivierter ins Spiel.

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr SpVgg Siebleben 06 Siebleben FSV Wacker 03 Gotha Wacker Gotha 14:00 live PUSH

Formcheck und aktuelle Leistung

FuPa Thüringen: Wie schätzt ihr eure aktuelle Form ein? Was läuft gut, wo ist noch Luft nach oben?

Michele: Unsere aktuelle Form ist nicht die beste, aber auch nicht schlecht. Wir sind auf einem guten Weg, wieder zu unserer alten Stärke zurückzufinden. In einem Derby sind jedoch weder die Form noch die Platzierung in der Tabelle entscheidend. Luft nach oben besteht auf jeden Fall, sowohl in der Punkteausbeute als auch in der Stabilität und Sicherheit unseres Spiels. Positiv hervorzuheben sind das Engagement, der Wille und der Einsatz in den Trainingseinheiten sowie der Zusammenhalt der Mannschaft, der uns zu einer Einheit macht, die wieder in höhere Tabellenregionen aufsteigen möchte.

Franz: Man sieht, dass wir uns als Mannschaft weiterentwickeln. Die letzten drei Spiele, insbesondere das 3:3 gegen Meiningen in Unterzahl, haben uns viel Aufwind gegeben. In den vergangenen Wochen haben wir viele unserer Vorhaben umgesetzt – vor allem im Spiel mit dem Ball sind wir strukturierter geworden. Laufbereitschaft, Zusammenhalt und Mentalität stimmen. Natürlich gibt es weiterhin Punkte, an denen wir arbeiten müssen: Wir sollten unsere Chancen konsequenter nutzen, in manchen Phasen ruhiger bleiben, um Spiele früher zu entscheiden, und in der Abwehr geschlossener auftreten. Insgesamt sind wir jedoch auf einem sehr guten Weg.

Das Spiel in Siebleben – Erwartungen und Schlüssel zum Erfolg

FuPa Thüringen: Was für ein Spiel erwartet euch und worauf kommt es an, um die drei Punkte zu holen?

Franz: In Siebleben erwartet uns ein umkämpftes, hartes Derby. Sie werden von Beginn an alles geben – das ist normal. Entscheidend ist, dass wir von der ersten Minute an voll da sind, die Zweikämpfe annehmen und unsere Qualität auf den Platz bringen. Mit Leidenschaft, aber auch mit Köpfchen bin ich überzeugt, dass wir das Spiel erfolgreich gestalten können.

Michele: Es wird ein spannendes, hitziges Duell werden. Beide Mannschaften wollen den Sieg, und Wacker war in den letzten Jahren dabei oft erfolgreich. Wir müssen topmotiviert, höchst konzentriert und mit einer geschlossenen, energischen Leistung auftreten.