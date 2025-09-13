Stolz aufs eigene Team und viel Lob vom Gegner

Kurz vor Beginn der Pressekonferenz an einem Stehtisch vor dem Vereinsheim von Union Nettetal, hatte ein älterer Fan im Duisburg-Trikot noch ein Anliegen. Also trat er zu den beiden Trainern an den Tisch, legte seine Hand auf die Schulter des MSV-Verantwortlichen Dietmar Hirsch und teilte sinngemäß mit, dass er in über 50 Jahren Anhängerschaft selten so einen dürftigen Auftritt gesehen habe. Für Nettetals Trainer Kemal Kuc hatte der Fan ebenfalls eine Anmerkung: „Wirklich ein ganz tolles Spiel von euch.“
Hirsch dürfte für diese Art ungefragter Unmutsbekundung wenig übrig haben, inhaltlich konnte er dem Fan nach dem mühsamen 2:1-Sieg aber kaum widersprechen. So sagte Hirsch danach in der Pressekonferenz: „Ich möchte heute die Leistung der unterlegenen Mannschaft in den Vordergrund stellen. Nettetal kann stolz sein auf diese Leistung.“ Einen Klassenunterschied von drei Ligen habe er nicht gesehen: „Ich habe in der Halbzeit zur Mannschaft gesagt: ,Wenn ein neutraler Zuschauer hier wäre, der die Mannschaften nicht kennt, wüsste er nicht, wer in welcher Liga spielt.’ Das sagt, glaube ich, alles.“
Der Gewinner war entnervt, der Verlierer stand mit breiter Brust am Stehtisch. Es war etwas verkehrte Welt nach dem Pokalspiel der zweiten Runde im Niederrheinpokal, das Duisburg nach Verlängerung 2:1 gewonnen hatte. Denn in den 120 Minuten lieferte Nettetal wohl eines seiner besten Spiele der Vereinsgeschichte ab. Zeitweise agierte der Landesligist sogar als besseres Team, erspielte sich Chancen und hatte mehrfach Pech – beispielsweise bei einem Lattentreffer von Tomi Alexandrov kurz vor Ende der regulären Spielzeit. Zuvor hatte Thilo Töpken den MSV per Foulelfmeter in der 58. Minute in Führung gebracht, ehe Noel Gergorec nur zwei Minuten später ausglich. In der 109. Minute kam der Nettetaler-K.o. durch den zweiten Treffer von Töpken.
Es war ein völliger Kontrast zur 0:7-Niederlage der Nettetaler vor einem halben Jahr im Halbfinale des Niederrheinpokals in der MSV-Arena, als Union chancenlos war. Und es ist Ausdruck dafür, dass die Arbeit von Trainer Kuc in Nettetal inzwischen Wirkung zeigt. Damals betreute er die Mannschaft erst wenige Monate, nun liegt eine ganze Vorbereitung hinter ihm in Nettetal. Auch in der Landesliga ist Nettetal nach vier Spielen noch ungeschlagen und Tabellenführer. „Ein riesiger Respekt vor der Mannschaft, wie sie es taktisch gemacht hat. In jeder Situation haben wir es so gespielt, wie wir es wollten. Ich bin stolz auf das Potenzial, das die Mannschaft heute gezeigt hat“, so der Trainer.
Statt die Partie als ehrfurchtsvolles Erlebnis gegen ein Profiteam zu sehen, trichterte Kuc im Vorfeld seinen Spieler erfolgreich ein, es wie ein Meisterschaftsspiel anzugehen – unabhängig vom Gegner. „Ich habe unserem Kapitän schon in der Kabine gesagt: Wenn der Schiedsrichter bei der Platzwahl fragt, ob wir Ball oder Seite nehmen – dann sagen wir Ball“, so Kuc. Nettetal agierte mutig, diszipliniert und zunehmend beflügelt vom eigenen couragierten Auftritt. Duisburg gelang an diesem Abend hingegen kaum etwas – womöglich auch beeindruckt vom Selbstbewusstsein des Landesligisten.
Dass am Ende trotzdem eine 1:2-Niederlage stand, führte zu einer gewissen Enttäuschung in Nettetal. Mehr für einen Überraschungssieg als an diesem Abend kann ein Underdog kaum in die Waagschale werfen. Die Nettetal-Sympathisanten unter den über 1500 Besuchern an der Christian-Rötzel-Kampfbahn wussten das nach Spielende mit Applaus und Zuspruch zu würdigen.
Und so dürfte ebenfalls der eine oder andere MSV-Fan diese Partie gegen Union Nettetal nicht vergessen – allerdings für ihn aus weniger erfreulichen Gründen. Auch das muss eine Mannschaft aus der Landesliga erst einmal schaffen.