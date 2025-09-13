Stolz aufs eigene Team und viel Lob vom Gegner

Hirsch dürfte für diese Art ungefragter Unmutsbekundung wenig übrig haben, inhaltlich konnte er dem Fan nach dem mühsamen 2:1-Sieg aber kaum widersprechen. So sagte Hirsch danach in der Pressekonferenz: „Ich möchte heute die Leistung der unterlegenen Mannschaft in den Vordergrund stellen. Nettetal kann stolz sein auf diese Leistung.“ Einen Klassenunterschied von drei Ligen habe er nicht gesehen: „Ich habe in der Halbzeit zur Mannschaft gesagt: ,Wenn ein neutraler Zuschauer hier wäre, der die Mannschaften nicht kennt, wüsste er nicht, wer in welcher Liga spielt.’ Das sagt, glaube ich, alles.“

Der Gewinner war entnervt, der Verlierer stand mit breiter Brust am Stehtisch. Es war etwas verkehrte Welt nach dem Pokalspiel der zweiten Runde im Niederrheinpokal, das Duisburg nach Verlängerung 2:1 gewonnen hatte. Denn in den 120 Minuten lieferte Nettetal wohl eines seiner besten Spiele der Vereinsgeschichte ab. Zeitweise agierte der Landesligist sogar als besseres Team, erspielte sich Chancen und hatte mehrfach Pech – beispielsweise bei einem Lattentreffer von Tomi Alexandrov kurz vor Ende der regulären Spielzeit. Zuvor hatte Thilo Töpken den MSV per Foulelfmeter in der 58. Minute in Führung gebracht, ehe Noel Gergorec nur zwei Minuten später ausglich. In der 109. Minute kam der Nettetaler-K.o. durch den zweiten Treffer von Töpken.

Kuc hat die Mannschaft entwickelt