Stolz auf „unseren Fabi“: Pipinsried-Edelfans reisen zu Hürzeler gegen Füllkrug

„Unser Fabi“: Fabian Hürzeler, einst Spielertrainer des FC Pipinsried, trainiert den Erstligisten Brighton in seiner zweiten Saison. – Foto: IMAGO/MI News

Der Fanclub des FC Pipinsried reist erneut nach England, um Fabian Hürzeler live in der Premier League zu sehen. Diesmal haben sie einen Wunsch.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, Flüge und Hotel sind gebucht: Sieben Mitglieder des Pipinsrieder Fanclubs „Spaßbataillon 07“ fliegen im Dezember zum Fußballspiel von Brighton & Hove Albion gegen West Ham United. Damit alle die gleiche Kluft haben, gab es vom Restaurant Olympia aus Radersdorf gleich ein Poloshirt für jedes Mitglied dazu. Anfang 2024 wurde der Fanclub „Spaßbataillon 07“ ins Leben gerufen. Das Besondere am Fanclub: Niemand kommt direkt aus Pipinsried, alle kommen aus dem Umkreis. Kühbach, Dasing und Königsbrunn sind unter anderem die Herkunftsorte der Fans, die aber alle Wert darauf legen, stolz darauf zu sein, die Gelb-Blauen zu unterstützen.

Pipinsried stolz auf Fabian Hürzeler in der Premier League „Es macht uns aber auch genauso stolz, dass ein ehemaliger Trainer von uns, gefördert durch unseren Konny Höß, jetzt in der Premier League ist“, sagt 07-Initiator Stefan „Princ“ Kopfmüller. Gemeint ist natürlich Fabian Hürzeler, der Trainer von Brighton & Hove Albion. Bereits in der vergangenen Saison waren drei Mitglieder des Fanclubs in England, um „unseren Fabi“, wie Kopfmüller betont, zu unterstützen.

Einheitlich gekleidet geht‘s im Dezember zum England-Trip. Das Foto entstand im Restaurant Olympia. – Foto: hae