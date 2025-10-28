Stolz auf „unseren Fabi“: Pipinsried-Edelfans reisen zu Hürzeler gegen Füllkrug

Der Fanclub des FC Pipinsried reist erneut nach England, um Fabian Hürzeler live in der Premier League zu sehen. Diesmal haben sie einen Wunsch.
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, Flüge und Hotel sind gebucht: Sieben Mitglieder des Pipinsrieder Fanclubs „Spaßbataillon 07“ fliegen im Dezember zum Fußballspiel von Brighton & Hove Albion gegen West Ham United. Damit alle die gleiche Kluft haben, gab es vom Restaurant Olympia aus Radersdorf gleich ein Poloshirt für jedes Mitglied dazu.
Anfang 2024 wurde der Fanclub „Spaßbataillon 07“ ins Leben gerufen. Das Besondere am Fanclub: Niemand kommt direkt aus Pipinsried, alle kommen aus dem Umkreis. Kühbach, Dasing und Königsbrunn sind unter anderem die Herkunftsorte der Fans, die aber alle Wert darauf legen, stolz darauf zu sein, die Gelb-Blauen zu unterstützen.
„Es macht uns aber auch genauso stolz, dass ein ehemaliger Trainer von uns, gefördert durch unseren Konny Höß, jetzt in der Premier League ist“, sagt 07-Initiator Stefan „Princ“ Kopfmüller. Gemeint ist natürlich Fabian Hürzeler, der Trainer von Brighton & Hove Albion. Bereits in der vergangenen Saison waren drei Mitglieder des Fanclubs in England, um „unseren Fabi“, wie Kopfmüller betont, zu unterstützen.
Leider hatte man damals nur Karten im Block der Gäste bekommen. Der Gegner damals: Manchester City mit Star-Trainer Pep Guardiola. In ihren gelb-blauen Gewändern waren die Pipinsrieder Fans unübersehbar. „Das war eine echt tolle Sache. Die Engländer wussten gar nicht, was sie mit uns anfangen sollen“, so Kopfmüller. Der Trip hatte sich gelohnt, Fabian Hürzeler gewann mit seinem Team 2:1.
Im Dezember nun erwarten die Albions dann mit West Ham United die „Hammers“, die mit dem deutschen Nationalspieler Niklas Füllkrug antreten werden. Vielleicht geht ja auch der Herzenswusch für die Fans in Erfüllung und es kommt zu einem Treffen mit Fabian Hürzeler. Das wäre dann natürlich das absolute Highlight der Fanreise.