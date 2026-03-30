„Stolz auf die Jungs" – Kammerberg stellt dem Tabellenführer ein Bein

Kammerberg (blau) punktete gegen den Tabellenführer. – Foto: Sven Leifer

„Fußball ist Kopfsache. Ich habe den Jungs gesagt, dass sie belohnt werden, wenn sie so weitermachen wie zuletzt“, sagte Medeleanu. Dass der Knoten ausgerechnet gegen die beste Mannschaft in dieser Saison platzt, war nicht abzusehen. Das galt auch für die Taktik der Kammerberger. „Wir haben uns vorgenommen, mitzuspielen und hochzustehen“, so Medeleanu.

Es sprach vieles gegen einen Sieg der SpVgg Kammerberg gegen den SV Nord Lerchenau – bis auf die Bilanz in den direkten Duellen. Die fällt nun noch klarer zugunsten der Kammerberger aus, denn das Team von Trainer Victor Medeleanu hat mit 1:0 (1:0) gewonnen und dem Tabellenführer der Bezirksliga Nord die erste Niederlage nach neun Spielen zugefügt. Es war die Überraschung des Spieltags.

Das waren nicht nur Worte. Der Coach bot mit Florian Machl einen Flügelspieler als linken Außenverteidiger auf – und das zahlte sich aus: Machl schaltete Liga-Top-Torjäger Dominik Besel weitgehend aus und schaltete sich selbst immer wieder in die Offensive ein. Während die Gäste mit ihrem Topsturm um Besel und Karl-Heinz Lappe kaum gefährlich zum Abschluss kamen, brachte Mario Stanic die Spielvereinigung in der Nachspielzeit der ersten Hälfte sehenswert in Führung.

Wer nach dem Seitenwechsel viel Druck der Gäste erwartete, wurde enttäuscht. Kammerberg hielt weiterhin konsequent am Matchplan fest und ließ kaum etwas zu. Dennoch wurde es noch einmal spannend. Weil die Gastgeber Kontermöglichkeiten auf den zweiten Treffer ungenutzt ließen, ging es mit dem knappen Vorsprung in die Schlussphase.

Dort wertete der Schiedsrichter ein Foul von Kammerbergs Kapitän Alexander Nefzger als Notbremse (75.). Folge: Die SpVgg musste die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten – blieb aber stabil. Am Ende stand ein verdienter 1:0-Sieg. „Ich bin stolz auf die Jungs. Heute haben sie sich belohnt“, sagte Medeleanu nach drei ebenso wichtigen wie unerwarteten Punkten im Rennen um den Klassenerhalt.