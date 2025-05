Stolz ist ja etwas absolut Subjektives.

Stolz kann man auf so vieles sein – ob es nun Sinn macht oder nicht.

Ich hatte heute viermal Grund, stolz zu sein, und ich denke, alle vier Gründe waren berechtigt.

Kommen wir doch direkt zum ersten Punkt: Ich hatte daran gedacht, mir einen Wecker zu stellen. Geistesgegenwärtig tat ich das noch kurz vor dem Einschlafen am Samstagabend.

Mir war nämlich klar, dass der Sohnemann mich nicht rechtzeitig am Sonntagmorgen wecken würde. Dafür hatte ich ihm am Samstag zu müde gespielt und ihn durch eine ausgiebige Fahrradtour ausgepowert.

Womit ich allerdings nicht gerechnet hatte, war, dass ich selbst auch ganz schön platt war und kaum aus dem Bett kam. Jetzt hätte ich an dieser Stelle stolz sein können, es trotzdem geschafft zu haben – aber ich zog Verbitterung vor. Alt werden ist kacke.