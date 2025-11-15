Stolpert der VfB 03 Hilden etwa über Aufsteiger Holzheim?

Die Saison 2024/25 war für die Holzheimer von historischer Art, denn bis dahin schien die Landesliga, in der das Team im vergangenen Jahrhundert mal kickte, das höchste der Gefühle. Entsprechend groß sind die Emotionen. Mit vier Siegen, fünf Unentschieden und vier Niederlagen liegt die Mannschaft von Jesco Neumann derzeit gut im Rennen um den Klassenerhalt. Einen ganz kleinen Wermutstropfen gab es allerdings vor einer Woche, als Sportdirektor Simon Büttgenbach seinen Rückzug in der Winterpause ankündigte, denn auch er hatte seinen Anteil am Höhenflug der SG in der letzten Spielzeit und stellte im Sommer den Kader mit 16 Zugängen neu auf.

Mit Aufsteigern machten die VfB 03-Fußballer in den letzten beiden Saisons übrigens nicht die besten Erfahrungen. Doch über diesen Punkt geht Tim Schneider ganz geschmeidig hinweg. Vielmehr hebt er die Vorzüge der Gastgeber hervor: „Holzheim hat defensiv Qualität – nur vier Teams haben weniger Gegentore kassiert. Deshalb wissen wir genau, dass wir geduldig und zugleich zielstrebig agieren müssen.“ Wie sieht die Taktik diesmal aus? „Unser Plan ist es, unsere Offensivpower gezielt einzusetzen, aber dabei die Balance zu halten und nicht ins offene Messer zu laufen“, führt Schneider aus. Also die oftmals bewährte Marschroute der vergangenen Wochen soll jetzt zum dritten Sieg in Folge führen.

Dabei kann Schneider auf einen gut gefüllten Kader bauen. Ein kleines Fragezeichen sieht er noch hinter dem Einsatz von Pascal Weber aufgrund muskulärer Probleme. Der erfahrene Stürmer warf zuletzt gegen den VfB Homberg seine Cleverness in die Waagschale und schnürte einen Doppelpack. Bester Angreifer im VfB 03-Team ist jedoch Mohamed Cissé der mit sieben Toren in der Statistik steht. Bei den Platzherren sollten die Hildener ein Augenmerk auf Oguz Ayan (fünf Treffer) haben. Aber die Offensive ist nicht der einzige Trumpf der Gäste, vielmehr fordert Schneider: „Wir wollen das Tempo hoch halten, Druck erzeugen, aber auch wieder mit maximalem Willen unser Tor verteidigen.“ Anpfiff ist um 14.30 Uhr auf der Bezirkssportanlage Holzheim (Neuss, Reuschenberger Straße 30).