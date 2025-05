Stolpert der TuS in Obertraubling? – Kellerkracher bei Türk Genclik

Das Meisterrennen in der Kreisliga 1 hat sich durch den Last-Minute-Sieg des SV Burgweinting beim BSC letzten Sonntag zugespitzt. Jetzt zählt, wer von den drei Titelkandidaten die besten Nerven hat in der absoluten Crunch Time der Saison. Spannung herrscht auch noch im Abstiegskampf, wo es zum Direktduell zwischen Türk Genclik Regensburg und der SpVgg Ziegetsdorf kommt.



Hinspiel: 2:4. Bereits am Samstag ist der SV Burgweinting (3., 54) bei der SG Walhalla Regensburg (11., 23) zugegen. Die Hausherren der Partie konnten sich am vergangenen Wochenende nicht gegen den SV Obertraubling durchsetzen und gingen knapp leer aus, während sich der SVB bei Spitzenreiter BSC einen spannenden, erfolgreichen Kampf lieferte und sich die Maximalausbeute sichern konnte.







Hinspiel: 3:1. Der TSV Wörth/Donau (10., 24) empfängt am kommenden Sonntag den SV Harting (7., 29). Die Hartinger kamen zuletzt gegen den SV Wiesent nicht über ein 1:1 hinaus, was ihnen einen Punkt einbrachte. Der TSV hingegen sicherte sich den wichtigen Dreier in der zweiten Halbzeit bei der SpVgg Ziegetsdorf.





So., 04.05.2025, 15:00 Uhr SV Donaustauf Donaustauf FC Mintraching Mintraching 15:00 PUSH



Hinspiel: 2:3. Der FC Mintraching (8., 28) muss beim SV Donaustauf (6., 36) Farbe bekennen. Während sich die Gastgeber der Partie zuletzt gegen den SV Türk Genclik Regensburg nicht durchsetzen konnten und leer ausgingen, musste sich auch der SVD beim Freien TuS Regensburg geschlagen geben.







Hinspiel: 1:3. Der BSC Regensburg (1., 56) reist zum 25. Spieltag beim feststehenden Absteiger SV Sulzbach/Donau (9., 27) an. Die Sulzbacher mussten sich am vergangenen Spieltag chancenlos gegen den FC Oberhinkofen eine Niederlage eingestehen, doch auch der BSC ging gegen den SV Burgweinting leer aus, was beiden Teams keine Punkte am vergangenen Wochenende einbrachte.





So., 04.05.2025, 15:15 Uhr SV Wiesent SV Wiesent FC Oberhinkofen FC Oberhinkofen 15:15 PUSH



Hinspiel: 3:3. Der SV Wiesent (14., 16) geht bereits gesichert in die Abstiegs-Relegation und empfängt am Sonntag den FC Oberhinkofen (5., 37). Mit einem Punkt beim SV Harting gingen die Hausherren zuletzt vom Feld. Der FCO hingegen schob gegen den SV Sulzbach/Donau gleich fünf Mal ein und brachte so die Maximalausbeute aufs Konto.





So., 04.05.2025, 15:15 Uhr SV Türk Genclik Regensburg Türk Genclik SpVgg Ziegetsdorf Ziegetsdorf 15:15 PUSH



Hinspiel: 2:3. Kellerkracher im Regensburger Osten: Die SpVgg Ziegetsdorf (12., 21) tritt an beim Tabellennachbarn beim SV Türk Genclik Regensburg (13., 19) an. Beide Teams sind auf den Abstiegs-Relegations-Plätzen zu finden. Der SV konnte sich zuletzt den Dreier beim FC Mintraching einfahren, während die SpVgg gegen den TSV Wörth/Donau eine klare Niederlage verbuchen musste.





So., 04.05.2025, 18:00 Uhr SV Obertraubling SV Obertraubling Freier TuS Regensburg Freier TuS 18:00 PUSH



Hinspiel: 0:1. Der SV Obertraubling (4., 46) tritt auf heimischem Terrain gegen den Freien TuS Regensburg (2., 55) an. Der Gast konnte sich vor Wochenfrist in der zweiten Hälfte gegen den SV Donaustauf durchsetzen, doch auch Obertraubling sicherte sich zuletzt den Dreier bei der SG Walhalla.