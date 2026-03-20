Stolpert auch Ränkam über die SG Zandt?

Die SG Zandt/Vilzing II (gelbe Trikots) will auch Spitzenreiter Ränkam das Leben schwer machen. – Foto: Simon Tschannerl/Archiv

Der erste Regelspieltag nach der langen Winterpause steht an in der Kreisliga Ost. Eröffnet wird das Ganze mit dem Samstagsspiel FC Miltach gegen SpVgg Willmering-Waffenbrunn. Tags darauf kommt es zu einem Top-Spiel. Der Rangvierte SG Zandt/Vilzing II, der zuletzt Mitterdorf einen Punkt abknöpfte, fordert den Klassenprimus FC Ränkam heraus. Parallel geht der Rangzweite SpVgg Mitterdorf als Favorit ins Heimspiel gegen die SpVgg Eschlkam. In Sachen Klassenerhalt könnte die SG Waldmünchen/Geigant einen Riesenschritt machen.



Hinspiel: 2:3. Bereits am Samstag tritt die SpVgg Willmering-Waffenbrunn (3., 34) beim 1. FC Miltach (7., 25) an. Die WiWa ist am vergangenen Wochenende mit der Maximalausbeute im Nachholspiel gegen die 1. SG Regental vom Feld gegangen und holte sich auch vorm Gang in die Winterpause den Dreier gegen den FC Untertraubenbach ein. Die Gastgeber der Partie gaben sich zuletzt im November gegen die SpVgg Eschlkam knapp geschlagen.





So., 22.03.2026, 14:15 Uhr SpVgg Mitterdorf Mitterdorf SpVgg Eschlkam Eschlkam 14:15 PUSH



Hinspiel: 1:0. Bei der SpVgg Mitterdorf (2., 38) findet sich zum 19. Spieltag die SpVgg Eschlkam (11., 18) ein. Beide Mannschaften liefen bereits am vergangenen Wochenende zum Nachholspiel des 17. Spieltages auf. Mitterdorf holte sich beim 2:2-Remis einen Punkt gegen Verfolger SG Zandt/Vilzing II, ebenso einen Punkt konnte die SpVgg Eschlkam gegen den FC Untertraubenbach (1:1) einfahren. Aus den letzten fünf Spielen nahm Eschlkam nur einmal den Dreier mit, während der Rangzweite im gleichen Zeitraum zehn Punkte einfuhr.







Hinspiel: 0:6. Schlusslicht 1. FC Rötz (14., 4) empfängt am kommenden Sonntag den FC Chamerau (8., 25), der sich im Hinspiel überaus deutlich die Maximalausbeute einheimsen konnte. Die Gastgeber der Partie stehen abgeschlagen auf dem Abstiegsplatz, während sich der FC im Mittelfeld der Tabelle wiederfindet.







Hinspiel: 4:3. Eine ganz knappe Kiste lieferten sich der FC Ränkam (1., 45) und die SG Zandt/Vilzing II (4., 33) im Hinspiel, das zu guter Letzt an den FC ging. Die SG war bereits am vergangenen Wochenende zum Nachholspiel gegen die SpVgg Mitterdorf auf dem Feld und konnte sich einen Punkt einholen. Man sicherte sich vor der Winterpause mit einem 8:0 den Dreier gegen den 1.FC Rötz. Derweil konnte sich der Tabellenführer im letzten Spiel im November die volle Punktausbeute bei der SG Michelsdorf/Cham II sichern.







Hinspiel: 4:3. In einem spannenden Hinrundenduell setzte sich die SG Waldmünchen/Geigant (10., 22) knapp gegen die 1. SG Regental (12., 18) durch, gab sich allerdings am letzten Spieltag im November mit einer Niederlage gegen die SG Schloßberg geschlagen. Die SG konnte sich vor Wochenfrist im Nachholspiel gegen die SpVgg Willmering-Waffenbrunn ebenfalls nicht behaupten und ging leer aus.







Hinspiel: 1:2. Die SG Schönthal-Premeischl (9., 24) ist am Sonntag der Gastgeber für die Michelsdorf/Cham II (5., 28). Im Hinspiel musste sich Schönthal knapp geschlagen geben, setzte sich jedoch am letzten Spieltag vor der Winterpause gegen die 1. SG Regental knapp durch. Michelsdorf/Cham II dagegen musste sich im letzten Punktspiel 2025 gegen den Ligaprimus FC Ränkam eine Niederlage eingestehen.







Hinspiel: 8:1. Mit einem überdeutlichen Sieg holte sich die SG Schloßberg (6., 27) im Hinspiel den Dreier beim FC Untertraubenbach (13., 13) ein und lädt am Sonntag zum Rückspiel. Mit einem 1:0 gegen die SG Waldmünchen/Geigant und somit der Maximalausbeute ging die SG Schloßberg in die Winterpause; der FCU fuhr hingegen bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn eine Niederlage ein und konnte sich am vergangenen Wochenende im Nachholspiel gegen die SpVgg Eschlkam einen Punkt im 1:1-Remis sichern.