Stolpersteine oder Pflichtaufgaben für das Spitzenquartett?

So., 18.05.2025, 15:15 Uhr

Der Tabellenführer bekommt es mit einem der formschwächsten Teams der Liga zu tun. Nierfeld wartet nunmehr seit sechs Partien auf einen Punkt und macht sich dadurch auch den soliden Saisonstart immer weiter zunichte. Die Schwarz-Weißen sind sogar auf einen Abstiegsrang abgerutscht und müssen unbedingt die Abwärtsspirale stoppen. Die Bergheimer können mit viel Selbstvertrauen aus dem Kreispokal-Erfolg unter der Woche gegen den FC Rheinsüd Köln (2:1) in die Partie gehen. Und nach aktuellem Stand gilt ohnehin: Der Aufstieg läuft nur über Hilal-Maroc.

Lohnen sich am Ende die (finanziellen) Mühen für den SCF? Die jüngsten zwei Erfolge gegen BW Kerpen (8:3) und Schlusslicht Dahlem-Schmidtheim (12:0) konnten in jedem Fall die außerordentlich wichtige Tordifferenz aufhübschen. Doch vermutlich wird das Team von Matthias Scherz immer noch die Pleite in Elsdorf (2:5) wurmen. Womöglich kann sich das hochkarätig besetzte Team auch gegen Lendersdorf den Frust von der Seele schießen.