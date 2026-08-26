Stolperstart in die neue Saison - Remis im Derby

Zu Beginn des Spiels merkte man jedoch gleich, dass der Gastgeber noch nicht ready war. Die Gäste drückten von Anfang an, waren aggresiv im Spiel gegen den Ball und gewannen viele zweite Bälle. Mit ihrem bekannten Vertikalspiel zwangen sie die Defensive von Hellas ein ums andere mal zu eins gegen eins Situationen. In der 18. Minute ist es dann geschehen. Ein Steilpass erreichte Galas rechten Flügel und Torhüter Dimitri Tzima musste das erste Mal hinter sich greifen.

Das Heimteam musste früh reagieren und so wechselte man bereits in der 25. Minute doppelt. Dies schien gleich Früchte zu tragen, denn bereits kurz darauf wurden die Gastgeber im Strafraum zu Fall gebracht und der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Dieser verwandelte Samir Kaplan souverän und verkürzte den Skore auf 1-2.

Das Gegentor beflügelte den Gast weiter und bereits 5 Minuten später, wenn auch stark abseitsverdächtig, lief der Stürmer alleine aufs helenische Tor zu und versenkte die Kugel zum zwischenzeitlichen 0-2.

Obwohl in der Folge das Spiel ausgeglichener verlief, hatte der FC Hellas Mühe klare Torchancen zu kreieren, bis Rodrigo Rodrigues mit einem Diagonalball die gesamte Defensive aushebelte und Niko Papadopoulos fand welcher alleine aufs Tor eilen konnte. Sein anschliessender Querpass zum mitgerannten Kaplan ahndete der Schiri jedoch als Offside und pfiff den Angriff zurück.

Lange sah es so aus, als ob Galatasaray mit einer Führung in die Pause geht. Georgios Skartsolias hatte jedoch andere Pläne. Erst kämpfte er sich den Ball in der Spielfeldmitte zurück, daraufhin hatte er das Auge und die Technik um den Ball über den hochstehenden Keeper hinweg ins Tor zu schiessen. 2-2 der Halbzeitstand.

Im zweiten Durchgang blieb das Spiel zäh und keine Mannschaft konnte dem Spiel richtig den Stempel aufdrücken. Aufregung gab es erst, als sich Galas Stürmer in der Box fallen liess und der Unparteiische auf Penalty entschied. Der Schütze lief sehr langsam an und wollte sich den Keeper ausgucken, Tzima blieb jedoch lange stehen und hielt den Strafstoss.

In der Schlussphase passierte nicht mehr all zu viel. Zwar hatte Hellas mehr Spielanteile, jedoch resultierten daraus keine wirklich zwingenden Chancen und so musste man sich mit der Punkteteilung zufrieden geben.

Mann des Spiels war sicher Torwart Dimitri Tzima, welcher vorallem in der ersten Halbzeit mit einigen Interventionen dafür sorgte, dass Hellas im Spiel blieb.

Unter dem Strich ist dieses Remis gerecht, jedoch auf Seiten des Heimteams enttäuschend. Im Spiel bei Red Star 3 muss man sich zwingend verbessern, will man da den ersten Sieg einfahren.