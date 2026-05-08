Stolpergefahr in Lohfelden – rückt Grebenstein noch einmal ran?

– Foto: MARCO LANDAUS BILDER

Der 30. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 beginnt bereits am Freitagabend mit dem Derby zwischen SV Espenau und SG Hombressen/Udenhausen. Oben richtet sich der Blick danach vor allem auf FSC Lohfelden gegen TuSpo Rengershausen sowie TSV Hertingshausen gegen TSG Sandershausen, dahinter will TuSpo Grebenstein trotz personeller Sorgen den Kontakt zur Spitze halten.

Der Klassenerhalt liegt bereit

Für Hombressen/Udenhausen ist das Derby in Hohenkirchen eine Art Matchball. Mit einem Sieg würden die Gäste auf 36 Punkte kommen und sich im Abstiegskampf wohl entscheidend Luft verschaffen; Espenau dagegen ist mit nur einem Saisonsieg und 21:104 Toren tief abgestürzt und spielt vor allem noch um Haltung und einen versöhnlichen Schlusspunkt. Ganz sorgenfrei geht die SG dennoch nicht in die Partie, denn personell gibt es einige Fragezeichen – und zudem hat Hombressen/Udenhausen dem SVE im Hinspiel ausgerechnet den bislang einzigen Saisonsieg ermöglicht. Die Hoffnung lebt

Morgen, 15:00 Uhr TuSpo 1900 Grebenstein TusPo Greben TSV Rothwesten Rothwesten 15:00 PUSH

TuSpo Grebenstein hat mit dem 2:1 in Lohfelden, dem 3:0 gegen Sandershausen und dem 1:1 bei Spitzenreiter Rengershausen eindrucksvoll gezeigt, dass es in Spitzenspielen bestehen kann. Gegen Rothwesten soll dieser Lauf fortgesetzt werden, doch der Ausfall von Manuel Frey wiegt schwer: Der Kapitän und Torjäger steht bereits bei 41 Saisontreffern und hatte im Hinspiel alle drei Tore beim 3:1 erzielt. Für Rothwesten, das zuletzt 0:3 gegen Reinhardshagen verlor, ist es ein unangenehmes Auswärtsspiel gegen einen Gegner, der seine Spannung nun auch gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte halten muss. Nächstes Endspiel?

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen Wettesingen/ SV Kaufungen 07 Kaufungen 07 15:00 PUSH Die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen sollte das Heimspiel gegen Kaufungen als Endspiel sehen. Nach dem 5:1 in Holzhausen ist zwar neues Selbstvertrauen da, doch bei 30 Punkten zählt aus Sicht der Gastgeber weiter nur der volle Ertrag, weil ein Remis kaum helfen würde. Kaufungen reist als Tabellensiebter deutlich entspannter an, hat mit den jüngsten Siegen gegen Lohfelden, Espenau und Sandershausen aber selbst gezeigt, dass es diese Saison nicht austrudeln lassen will. Direkter Vergleich im Keller So., 10.05.2026, 15:00 Uhr VfL Wanfried VfL Wanfried TSG Wilhelmshöhe Wilhelmshöhe 15:00 PUSH Wenn der Vorletzte den Viertletzten empfängt, ist die Richtung klar. VfL Wanfried hat mit dem überraschenden 4:1 gegen Hombressen und dem 5:0-Rückschlag in Sandershausen zuletzt beide Seiten seiner Saison gezeigt; Wilhelmshöhe steht bei 23 Punkten und hat bei aller Defensivanfälligkeit immer wieder bewiesen, dass sie unangenehm sein kann. Für beide ist es ein Spiel, in dem drei Punkte deutlich mehr zählen als bloße Ergebniskosmetik.

Wer setzt seinen Lauf fort?

Eintracht Baunatal hat nach dem 5:0 gegen Holzhausen wieder Auftrieb, Bosporus Kassel nach dem 8:1 gegen Espenau ebenfalls. Beide Mannschaften stehen im breiten Tabellenmittelfeld, mit einem Sieg können die Gäste wichtige Punkte im Kampf um die Top vier sichern. Gerade deshalb ist die Partie mehr als nur ein Duell zweier Teams ohne akuten Druck.

Die 50-Punkte-Marke lockt

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SG Reinhardshagen SG Reinhards TSV Wolfsanger TSV Wolfsang 15:00 PUSH

SG Reinhardshagen kann mit dem dritten Sieg in Folge nicht nur die 50-Punkte-Marke knacken, sondern auch Rang vier weiter ins Visier nehmen. Das 2:2 aus dem Hinspiel und die enge Bilanz der direkten Duelle sprechen allerdings dafür, dass Wolfsanger wieder ein unbequemer Gegner wird. Für die Gastgeber geht es um die Krönung einer ohnehin starken Saison, für die Kasseler darum, die gute Entwicklung der vergangenen Monate zu bestätigen. Pflichtaufgabe für den Verfolger

So., 10.05.2026, 15:15 Uhr TSV Hertingshausen Hertingshaus TSG Sandershausen TSG Sandershausen 15:15 live PUSH

Für TSG Sandershausen ist die Marschroute nach dem 5:0 gegen Wanfried klar: In Hertingshausen müssen die nächsten drei Punkte her, um im Titelrennen nicht noch mehr Boden zu verlieren. Die Gastgeber stehen mit 39 Punkten im soliden Mittelfeld, haben aber mit den Kraus-Brüdern und ihrer Heimstärke genug Qualität, um Favoriten zu ärgern. Das Hinspiel gewann Sandershausen mit 3:0, diesmal dürfte der Widerstand größer werden. Prüfung für den Spitzenreiter

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr FSC 1924 Lohfelden Lohfelden TuSpo 1912 Rengershausen TuSpo Renger 15:30 PUSH