Allgemeines

Stolpergefahr für TV Asberg und SV Budberg II

Kreisliga A Moers: Tabellenführer TV Asberg und Verfolger SV Budberg II stehen eigentlich vor sicheren Siegen - umso größer ist die Stolpergefahr.

von André Nückel · Heute, 22:15 Uhr · 0 Leser
Spiele in der Kreisliga A Moers.
Spiele in der Kreisliga A Moers. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Am 19. Spieltag der Kreisliga A Moers fällt der Startschuss erst am Sonntag. Im Einsatz sind auch die Top-Teams TV Asberg und SV Budberg II, die gegen Viktoria Alpen und SV Schwafheim II klare Favoriten sind. Doch gelingt auch der klare Sieg? Erst am Dienstag empfängt der Rumelner TV den ESV Hohenbudberg.

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

So., 08.02.2026, 15:00 Uhr
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
15:00
Spieltext C. Rheinberg - Rheurdt-Sch.

So., 08.02.2026, 15:15 Uhr
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
15:15
Spieltext FC Meerfeld - FC Neuk.-Vlu II

So., 08.02.2026, 15:30 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
15:30
Spieltext Schwafheim II - TV Asberg

So., 08.02.2026, 15:00 Uhr
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
15:00live
Spieltext SV Millingen - Schwafheim

So., 08.02.2026, 15:30 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
15:30live
Spieltext BüdericherSV - SV Menzelen

So., 08.02.2026, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
15:30live
Spieltext GSV Moers II - VfL R´hausen

So., 08.02.2026, 13:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
13:00live
Spieltext SV Budberg II - FC Alpen

So., 08.02.2026, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
15:00
Spieltext SV Sonsbeck II - Lüttingen

Di., 10.02.2026, 20:00 Uhr
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
20:00live
Spieltext Rumelner TV - Hohenbudb.

Das sind die nächsten Spieltage

20. Spieltag
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr SV Schwafheim - Büdericher SV
So., 22.02.26 15:00 Uhr TV Asberg - SV Millingen
So., 22.02.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - FC Moers-Meerfeld
So., 22.02.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - Concordia Rheinberg
So., 22.02.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SSV Lüttingen
So., 22.02.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Budberg II
So., 22.02.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Sonsbeck II
So., 22.02.26 15:30 Uhr SV Menzelen - GSV Moers II
So., 22.02.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Schwafheim II

21. Spieltag
So., 01.03.26 13:00 Uhr SV Budberg II - SV Menzelen
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Millingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 01.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - VfL Rheinhausen
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 01.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - Rumelner TV
So., 01.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - ESV Hohenbudberg
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 01.03.26 15:30 Uhr Büdericher SV - TV Asberg
So., 01.03.26 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Schwafheim

