Stolpergefahr für Spitzenduo, Welheim mit viel Rückenwind

Der SC Buschhausen und der 1. FC Hirschkamp leisten sich schon eine Weile ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze der Kreisliga A. Nach dem kommenden Spieltag wird sich zeigen, ob die Top-Teams weiterhin kaum Federn lassen. Dabei misst sich Hirschkamp mit dem Tabellendritten, der Spvgg Sterkrade-Nord II. Buschhausen empfängt den VfR 08 Oberhausen, der seine vergangenen fünf Spiele allesamt gewann.
Mit sechs Dreier in Folge weist der FC Welheim eine noch etwas bessere Serie auf, kann diese gegen die DJK Arminia Klosterhardt II noch weiter ausbauen.
15. Spieltag
29.11.25 SV Sarajevo Oberhausen - SC Buschhausen 1912
30.11.25 VfR 08 Oberhausen II - 1. FC Hirschkamp
30.11.25 Spvgg Sterkrade-Nord II - BV Osterfeld 1919
30.11.25 FC Welheim II - TB Oberhausen 1889
30.11.25 SV Adler Osterfeld - Blau-Weiß Fuhlenbrock
30.11.25 Glück-Auf Sterkrade - DJK Arminia Klosterhardt II
30.11.25 FC Welheim - SC Buschhausen 1912 II
30.11.25 VfR 08 Oberhausen - TSV Safakspor Oberhausen
