Stolpergefahr für Spitzenduo, Welheim mit viel Rückenwind

Der SC Buschhausen und der 1. FC Hirschkamp leisten sich schon eine Weile ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze der Kreisliga A. Nach dem kommenden Spieltag wird sich zeigen, ob die Top-Teams weiterhin kaum Federn lassen. Dabei misst sich Hirschkamp mit dem Tabellendritten, der Spvgg Sterkrade-Nord II. Buschhausen empfängt den VfR 08 Oberhausen, der seine vergangenen fünf Spiele allesamt gewann.

Mit sechs Dreier in Folge weist der FC Welheim eine noch etwas bessere Serie auf, kann diese gegen die DJK Arminia Klosterhardt II noch weiter ausbauen.