Allgemeines
Buschhausen hat eine schwierige Aufgabe vor sich.
Buschhausen hat eine schwierige Aufgabe vor sich. – Foto: Michael Werner

Stolpergefahr für Spitzenduo, Welheim mit viel Rückenwind

Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Die Spvgg Sterkrade-Nord II könnte mit einem Sieg im Topspiel gegen den 1. FC Hirschkamp wieder ins Aufstiegsrennen eingreifen. Auch der SC Buschhausen hat einen harten Gegner vor sich.

Kreisliga A OB/BOT
FC Sterk. 72
SV Adler Os.
Arm. Kloster II
Safakspor

Der SC Buschhausen und der 1. FC Hirschkamp leisten sich schon eine Weile ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze der Kreisliga A. Nach dem kommenden Spieltag wird sich zeigen, ob die Top-Teams weiterhin kaum Federn lassen. Dabei misst sich Hirschkamp mit dem Tabellendritten, der Spvgg Sterkrade-Nord II. Buschhausen empfängt den VfR 08 Oberhausen, der seine vergangenen fünf Spiele allesamt gewann.

Mit sechs Dreier in Folge weist der FC Welheim eine noch etwas bessere Serie auf, kann diese gegen die DJK Arminia Klosterhardt II noch weiter ausbauen.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A von Oberhausen und Bottrop!

>>> Hier geht es zum Spielplan der Kreisliga A von Oberhausen und Bottrop!

So läuft der 14. Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

So., 16.11.2025, 15:15 Uhr
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
15:15

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
15:00

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
15:00

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
15:00live

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
15:00

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
15:00
.

So., 16.11.2025, 13:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
13:00

So., 16.11.2025, 13:15 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
13:15

Das ist der nächste Spieltag

15. Spieltag
29.11.25 SV Sarajevo Oberhausen - SC Buschhausen 1912
30.11.25 VfR 08 Oberhausen II - 1. FC Hirschkamp
30.11.25 Spvgg Sterkrade-Nord II - BV Osterfeld 1919
30.11.25 FC Welheim II - TB Oberhausen 1889
30.11.25 SV Adler Osterfeld - Blau-Weiß Fuhlenbrock
30.11.25 Glück-Auf Sterkrade - DJK Arminia Klosterhardt II
30.11.25 FC Welheim - SC Buschhausen 1912 II
30.11.25 VfR 08 Oberhausen - TSV Safakspor Oberhausen

13.11.2025, 11:00 Uhr
Markus Becker
Markus BeckerAutor