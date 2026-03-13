Stolpergefahr für Grebenstein – findet Bosporus aus dem Formtief?

Der 22. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 bringt gleich mehrere Partien mit Gewicht. TuSpo 1912 Rengershausen hat spielfrei und schaut von oben zu, dahinter kann TSG Sandershausen im direkten Duell mit FSC Lohfelden Druck auf Platz eins machen. Im Tabellenkeller sind die Linien ebenfalls klar: Für TSV Rothwesten, SG Hombressen/Udenhausen, TSG Wilhelmshöhe, SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen, VfL Wanfried und SV Espenau wird jeder Zähler wertvoller.
Vorsicht geboten
TuSpo Grebenstein steigt nach dem letzten spielfreien Wochenende später ins neue Jahr als der Rest der Liga und kann mit einem Heimsieg den Druck auf die Spitzengruppe hochhalten. Der VfL Wanfried steckt mit neun Punkten tief im Keller und hat nach dem 0:0 gegen Reinhardshagen zwar ein kleines Signal gesetzt, braucht aber deutlich mehr als Achtungserfolge. Die Rollen sind vor diesem Spiel scheinen klar verteilt, allerdings gingen die letzten beiden Pflichtspiele der beiden Teams an die Brombeermänner.
Letzte Chance für Lohfelden?
Die TSG Sandershausen ist erster Verfolger von Spitzenreiter Rengershausen und darf sich im Titelrennen kaum einen Fehltritt erlauben. Lohfelden hat sich mit dem 4:0 gegen Espenau auf Rang vier geschoben und kann mit einem Auswärtssieg selbst wieder näher an die Top drei heranrücken. Es ist eines der markantesten Spiele dieses Spieltags, weil hier sowohl das Rennen um Platz eins als auch die Verfolgerordnung direkt berührt werden.
Duell der Formschwachen
Wenn der Elfte den Fünfzehnten empfängt, ist die Richtung eindeutig: Es geht um Luft im Abstiegskampf. Rothwesten steht bei 23 Punkten, Wettesingen/Breuna/Oberlistingen bei 15 – der Gastgeber könnte sich mit einem Sieg vorerst etwas absetzen, während die SG WBO dringend verkürzen muss. Gerade in einer Liga mit möglicherweise fünf Absteigern bekommen solche direkten Duelle früh Endspielcharakter.
Auch in Hombressen steht viel auf dem Spiel. Die SG Hombressen/Udenhausen liegt mit 19 Punkten auf Rang 13, Wilhelmshöhe nach dem Überraschungssieg gegen Bosporus bei 16. Für beide Mannschaften ist das ein Schlüsselspiel: Hombressen könnte sich Luft verschaffen, Wilhelmshöhe mit einem weiteren Sieg richtig in den Kampf um den Klassenerhalt eingreifen.
Keine Umwege gehen
Die Großenritter empfangen mit dem SV Espenau das Schlusslicht. Baunatal steht im gesicherten Mittelfeld, Espenau hat nach 18 Spielen erst vier Punkte und die mit Abstand schwächste Bilanz der Liga. Für die Gastgeber ist es deshalb ein Pflichtspiel im besten Sinne: Wer sich nach unten keine neuen Sorgen machen will, muss solche Heimspiele ziehen.
Auf Distanz halten
Die SG Reinhardshagen geht als Siebter in dieses Heimspiel und hat die Chance, Hertingshausen weiter hinter sich zu lassen. Die Gäste liegen mit 28 Punkten nur drei Zähler zurück und könnten mit einem Auswärtssieg direkt aufschließen. Weil beide Teams in der erweiterten Mittelfeldzone unterwegs sind, ist das ein Spiel um Ordnung und Anschluss zugleich.
Formduell im oberen Mittelfeld
Der TSV Wolfsanger hat sich nach dem 2:1 in Holzhausen auf Rang sechs vorgeschoben und gehört laut Formtabelle zu den stärkeren Teams der Liga. Kaufungen hat nach dem 4:0 in Hertingshausen und dem 2:1 gegen Rothwesten ebenfalls Rückenwind und ist bis auf 29 Punkte geklettert. Das Duell verspricht daher mehr als nur Mittelfeldverwaltung – hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, die gerade in Bewegung sind.
Reaktion oder nächster Dämpfer?
Der FC Bosporus Kassel hat aus den vergangenen beiden Spielen keinen Punkt geholt und ist nach den Niederlagen in Hombressen und gegen Wilhelmshöhe spürbar unter Druck geraten. Gegen Holzhausen/Reinhardswald, das mit 19 Punkten weiter mitten im Abstiegskampf steckt, geht es deshalb nicht nur um drei Punkte, sondern auch um eine sportliche Antwort. Bosporus braucht den Sieg, um den Kontakt nach oben nicht ganz zu verlieren – Holzhausen braucht ihn, um unten nicht tiefer hineingezogen zu werden.