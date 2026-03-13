Stolpergefahr für Grebenstein – findet Bosporus aus dem Formtief?

Der 22. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 bringt gleich mehrere Partien mit Gewicht. TuSpo 1912 Rengershausen hat spielfrei und schaut von oben zu, dahinter kann TSG Sandershausen im direkten Duell mit FSC Lohfelden Druck auf Platz eins machen. Im Tabellenkeller sind die Linien ebenfalls klar: Für TSV Rothwesten, SG Hombressen/Udenhausen, TSG Wilhelmshöhe, SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen, VfL Wanfried und SV Espenau wird jeder Zähler wertvoller.

Vorsicht geboten

Morgen, 15:00 Uhr TuSpo 1900 Grebenstein VfL Wanfried

TuSpo Grebenstein steigt nach dem letzten spielfreien Wochenende später ins neue Jahr als der Rest der Liga und kann mit einem Heimsieg den Druck auf die Spitzengruppe hochhalten. Der VfL Wanfried steckt mit neun Punkten tief im Keller und hat nach dem 0:0 gegen Reinhardshagen zwar ein kleines Signal gesetzt, braucht aber deutlich mehr als Achtungserfolge. Die Rollen sind vor diesem Spiel scheinen klar verteilt, allerdings gingen die letzten beiden Pflichtspiele der beiden Teams an die Brombeermänner. Letzte Chance für Lohfelden?

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr TSG Sandershausen FSC 1924 Lohfelden

Die TSG Sandershausen ist erster Verfolger von Spitzenreiter Rengershausen und darf sich im Titelrennen kaum einen Fehltritt erlauben. Lohfelden hat sich mit dem 4:0 gegen Espenau auf Rang vier geschoben und kann mit einem Auswärtssieg selbst wieder näher an die Top drei heranrücken. Es ist eines der markantesten Spiele dieses Spieltags, weil hier sowohl das Rennen um Platz eins als auch die Verfolgerordnung direkt berührt werden.

Duell der Formschwachen



Wenn der Elfte den Fünfzehnten empfängt, ist die Richtung eindeutig: Es geht um Luft im Abstiegskampf. Rothwesten steht bei 23 Punkten, Wettesingen/Breuna/Oberlistingen bei 15 – der Gastgeber könnte sich mit einem Sieg vorerst etwas absetzen, während die SG WBO dringend verkürzen muss. Gerade in einer Liga mit möglicherweise fünf Absteigern bekommen solche direkten Duelle früh Endspielcharakter.

Direktes Kellerduell

Auch in Hombressen steht viel auf dem Spiel. Die SG Hombressen/Udenhausen liegt mit 19 Punkten auf Rang 13, Wilhelmshöhe nach dem Überraschungssieg gegen Bosporus bei 16. Für beide Mannschaften ist das ein Schlüsselspiel: Hombressen könnte sich Luft verschaffen, Wilhelmshöhe mit einem weiteren Sieg richtig in den Kampf um den Klassenerhalt eingreifen. Keine Umwege gehen

Die Großenritter empfangen mit dem SV Espenau das Schlusslicht. Baunatal steht im gesicherten Mittelfeld, Espenau hat nach 18 Spielen erst vier Punkte und die mit Abstand schwächste Bilanz der Liga. Für die Gastgeber ist es deshalb ein Pflichtspiel im besten Sinne: Wer sich nach unten keine neuen Sorgen machen will, muss solche Heimspiele ziehen.

Auf Distanz halten

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr SG Reinhardshagen TSV Hertingshausen