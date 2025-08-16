STOLPER-START! Schwefingen patzt - OpenAir rettet die Laune

Nach einem Jahr Pause war es endlich wieder soweit: Die FSG Union/Schwefingen durfte im heimischen Waldstadion in Meppen zurück in die Landesliga starten. Gegnerinnen waren die Damen vom SV Ems Jemgum, man kennt sich bisher eher aus dem Megapark als von brisanten Duellen auf dem Rasen. Heute stand man sich aber das erste Mal sportlich gegenüber, und das sollte für reichlich Gesprächsstoff sorgen.

Los ging’s schon kurios: Schwefingen brachte den Ball per Einwurf ins Spiel, leider falsch. Landesliga, willkommen zurück! Nur eine Minute später gab’s die nächste Slapstick-Einlage: Ein verunglückter Klärungsversuch, ein Tänzchen der Torhüterin am Ball vorbei und schließlich das Foul im Strafraum. Elfmeter in der dritten Minute! Annika Hüncke verwandelte eiskalt, das erste ihrer insgesamt drei Treffer an diesem Nachmittag.

Schwefingen schüttelte sich, kam aber nie so richtig ins Spiel. Kurz vor der Pause wieder Elfmeter für Jemgum, Hüncke nahm sich den Ball, grinste einmal kurz und versenkte. In Hälfte zwei mühten sich die Gastgeberinnen redlich, drängten, kombinierten, aber irgendwie wollte das Tor nicht fallen. Stattdessen durfte Hüncke ein drittes Mal zuschlagen - Freistoß, Nachschuss, Tor. Endstand: 0:3.