Allgemeines
– Foto: Patrick Schuch

Stolpe und Wegner treffen für Hannover 96

U19 siegt im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli. Lottner-Elf bleibt dem HSV im Titelrennen dicht auf den Fersen

Die U19 von Hannover 96 hat am neunten Spieltag der DFB-Nachwuchsliga (Vorrunde Gruppe A) einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Beim FC St. Pauli gewann die Mannschaft von Trainer Dirk Lottner mit 2:1 (1:0) und festigte damit den zweiten Tabellenplatz – weiterhin zwei Punkte hinter Spitzenreiter Hamburger SV.

Die Partie begann mit viel Tempo und frühem Pressing beider Teams. Nach 19 Minuten nutzte Robin Stolpe eine Unachtsamkeit in der Hamburger Defensive und brachte 96 mit einem platzierten Abschluss in Führung. Hannover kontrollierte das Spiel über weite Strecken der ersten Hälfte, ließ defensiv kaum etwas zu und ging mit der knappen, aber verdienten Führung in die Pause.

Wegner legt nach, St. Pauli verkürzt spät

Nach dem Seitenwechsel blieb die Lottner-Elf griffig und erhöhte in der 77. Minute durch Ole Wegner auf 2:0. Erst kurz vor Schluss kam St. Pauli noch einmal heran, als Eroglu den Anschlusstreffer markierte (84.). Mehr ließ Hannover jedoch nicht zu – die Roten brachten den Sieg souverän über die Zeit.

Statistik

St. Pauli: Witte – Schmidtner, Addo, Jonischkeit, Grabovac, Kaba, Eroglu, Herrmann, Blättermann, Afghani, Amaniampong
Trainer: Joris Wittkugel

Hannover 96 U19: Lange – Rüdiger, Siewert, Lorenz, Belger – Knelangen, Reinhold, Wegner, Miu – Stolpe, Ahlberg
Trainer: Dirk Lottner

Tore:
0:1 Stolpe (19.), 0:2 Wegner (77.), 1:2 Eroglu (84.)

Mit dem Erfolg bleibt die U19 in der Spitzengruppe und behauptet sich im Titelrennen der Vorrunde. Bereits kommende Woche steht das nächste Duell im Kampf um die vorderen Plätze an.

