– Foto: Patrick Schuch

Stolpe und Wegner treffen für Hannover 96 U19 siegt im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli. Lottner-Elf bleibt dem HSV im Titelrennen dicht auf den Fersen Verlinkte Inhalte U19-DFB-NL Gr. A FC St. Pauli Hannover 96

Die U19 von Hannover 96 hat am neunten Spieltag der DFB-Nachwuchsliga (Vorrunde Gruppe A) einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Beim FC St. Pauli gewann die Mannschaft von Trainer Dirk Lottner mit 2:1 (1:0) und festigte damit den zweiten Tabellenplatz – weiterhin zwei Punkte hinter Spitzenreiter Hamburger SV.

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr FC St. Pauli FC St. Pauli Hannover 96 Hannover 96 1 2 Abpfiff Die Partie begann mit viel Tempo und frühem Pressing beider Teams. Nach 19 Minuten nutzte Robin Stolpe eine Unachtsamkeit in der Hamburger Defensive und brachte 96 mit einem platzierten Abschluss in Führung. Hannover kontrollierte das Spiel über weite Strecken der ersten Hälfte, ließ defensiv kaum etwas zu und ging mit der knappen, aber verdienten Führung in die Pause.

Wegner legt nach, St. Pauli verkürzt spät Nach dem Seitenwechsel blieb die Lottner-Elf griffig und erhöhte in der 77. Minute durch Ole Wegner auf 2:0. Erst kurz vor Schluss kam St. Pauli noch einmal heran, als Eroglu den Anschlusstreffer markierte (84.). Mehr ließ Hannover jedoch nicht zu – die Roten brachten den Sieg souverän über die Zeit.