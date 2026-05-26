Stolberg bleibt für SC Erkelenz stets ein gutes Pflaster

Der SC Erkelenz hat einen großen Schritt in Richtung Ligaverbleib gemacht. – Foto: Linus Krieger

Das 4:0 gegen die SG Stolberg am 28. Spieltag dürfte für den SC 09 Erkelenz wohl gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt sein. Mit nun 32 Punkten und einer besseren Torbilanz lässt man vor den beiden verbleibenden Spielen in Oidtweiler und zu Hause gegen Mariadorf die gesamte Abstiegskonkurrenz als aktuell Tabellenneunter hinter sich.

Und erneut war man im Vorfeld guter Dinge, die SG Stolberg mit einem Sieg auf Abstand zu halten. Auf dem Rasenplatz im „Willy-Stein-Stadion“ bestimmte aber zunächst Stolberg das Geschehen. Schon in der 8. Minute musste der Erkelenzer Torwart Jacomo Patza einen Flachschuss des agilenMax Blasius parieren. Und Blasius war es in der 34. Minute erneut, der aus kurzer Distanz am Erkelenzer Keeper scheiterte. Wie aus dem Nichts gelang Erkelenz dann in der 37. Minute der überraschende Führungstreffer.

Und Stolberg scheint für die 09er überhaupt eine gute Adresse zu sein. Schon vor zwei Jahren sicherte man sich am letzten Spieltag der Bezirksliga-Saison 2023/24 mit einem 2:0 in Stolberg den Landesliga-Aufstieg.

An der linken Strafraumgrenze des Stolberger Tores legte sich Kacper Nastalek den Ball zu einem Freistoß zurecht und verwandelte ihn dann sehenswert ins rechte obere Toreck. SG-Torwart Timon Götzenich hatte den Schuss von Nastalek wohl unterschätzt – so hieß es dann vor dem Pausenpfiff von Schiri Leon Sedlazek 1:0 für Erkelenz.

Aus der Pause kaum zurück, hieß es schon 2:0. Erneut war dem Tor ein Freistoß vorausgegangen. Diesmal schlug der aufgerückte Jannik Huff den Ball auf den kurzen Pfosten, wo Torjäger Marcel Nickels im entscheidenden Augenblick früher am Ball war als die gesamte Stolberger Abwehr und einköpfte.

Jetzt war Erkelenz natürlich obenauf, zumal sich nur fünf Minuten später Stolbergs Dennis Wischnat wegen einer Beleidigung eine Rote Karte abholte. In Überzahl erspielte sich Erkelenz ein klares Übergewicht, und in der 65. Minute war auch schon das 3:0 fällig: Kapitän Niklas Grimble stieß in die Spitze, überlupfte den herauseilenden Torwart Timon Götzenich und wurde, als er gerade ins leere Tor einschieben wollte, vom mitgelaufenen Stolberger Ayyub Carabi von hinten umgerissen. Die logische Folge: Carabi sah ebenfalls Rot, und Schiedsrichter Sedlazek zeigte zusätzlich auf den Elfmeterpunkt. Der gefoulte Kapitän Grimble übernahm die Verantwortung und verwandelte unhaltbar zum vorentscheidenden 3:0.

Spätestens jetzt war Stolberg geschlagen – zumal es sich in der 70. Minute sogar noch das 0:4 einfing. Malte Lütteke war auf der rechten Seite auf und davon gezogen und hatte im Strafraum dann auch noch den Blick für den mitgelaufenen Enrico Kos, der anschließend keine Mühe mehr hatte, zu treffen. Für Erkelenz geht es amnächsten Wochenende zu Concordia Oidtweiler.