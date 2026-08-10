Stöver schlägt doppelt zu

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Der SC Twistringen startet mit einem überzeugenden 3:0 gegen den TV Neuenkirchen in die Bezirksliga Hannover Staffel 1. Moritz Stöver entscheidet das Nachbarschaftsduell mit einem Doppelschlag früh mit – Trainer Timo Rathkamp spricht von einem „sehr guten Auftakt“.

„Das Ergebnis geht auch in der Höhe völlig in Ordnung. Für uns war das ein sehr guter Auftakt“, sagte Rathkamp. Gerade zu Saisonbeginn sei eine Standortbestimmung schwierig: „Beim ersten Saisonspiel weiß man nie genau, wo man steht, zumal die Abläufe mit einigen Neuzugängen noch nicht perfekt sein können. Dafür war unser Auftritt im Derby sehr souverän.“

Ein Derby zum Saisonauftakt, hohe Temperaturen, einige neue Gesichter – und die Ungewissheit, was die Vorbereitung tatsächlich wert gewesen ist. Der SC Twistringen hat auf all diese Fragen eine bemerkenswert klare Antwort gegeben. Mit 3:0 bezwang die Mannschaft der Trainer Simon Beuke und Timo Rathkamp den TV Neuenkirchen und setzte sich nach dem 1. Spieltag auf Rang zwei der Bezirksliga Hannover Staffel 1.

Neuenkirchen hatte sich davon noch nicht erholt, da schlug Stöver erneut zu. Nur zwei Minuten später stand es 2:0. „Auch da ist Moritz entscheidend beteiligt und verwertet schließlich den Nachschuss“, sagte Rathkamp.

Vor allem zwei Minuten in der ersten Halbzeit prägten die Partie. In der 18. Minute setzte Moritz Stöver den Gegner unter Druck, gewann den Ball und hatte anschließend freie Bahn. „Er erobert den Ball, läuft allein auf das Tor zu und schließt souverän ab“, schilderte Rathkamp das 1:0.

Für Twistringen war dieser Doppelschlag auch deshalb wertvoll, weil die äußeren Bedingungen Kräfte kosteten. „Hinzu kamen schwierige Bedingungen mit hohen Temperaturen und voller Sonne. Umso wichtiger war, dass wir unsere Tore zu den richtigen Zeitpunkten erzielt haben.“

Ganz erledigt war das Derby allerdings noch nicht. In der Schlussviertelstunde vor der Pause erhöhte die Mannschaft von Neuenkirchens Trainer Mustafa Cali den Druck. Twistringen geriet jedoch nicht ins Wanken. „Das haben wir gut überstanden und die Führung mit in die Pause genommen“, sagte Rathkamp.

Harms nimmt Neuenkirchen die letzte Hoffnung

Wer nach dem Seitenwechsel auf eine Aufholjagd des TV Neuenkirchen gehofft hatte, musste nicht lange auf die Vorentscheidung warten. In der 51. Minute flankte Tom Thiede, dessen Kopfballablage Christoph Harms erreichte. Harms schob zum 3:0 ein.

„Damit war die Partie praktisch entschieden“, sagte Rathkamp. Was danach folgte, dürfte dem Trainer beinahe ebenso gefallen haben wie die drei Treffer. Twistringen verlor trotz der komfortablen Führung nicht die Ordnung. „Anschließend haben wir das Spiel sehr souverän zu Ende gebracht, kaum noch etwas zugelassen und hatten selbst noch Möglichkeiten, höher zu gewinnen.“

Ein Kantersieg musste es für Rathkamp allerdings nicht werden. „Das 3:0 spiegelt den Spielverlauf aber gut wider.“

Damit hat Twistringen gleich am ersten Wochenende ein erstes Zeichen gesetzt. Hinter dem STK Eilvese, der mit einem 4:0 gestartet ist, steht der SCT auf Tabellenplatz zwei. Noch besitzt dieses Klassement kaum Aussagekraft – das Gefühl nach einem gelungenen Derby dagegen schon.

„Wir sind sehr zufrieden“, sagte Rathkamp. Und vor allem der letzte Satz des Trainers beschreibt, was von diesem heißen Derby-Nachmittag bleiben soll: „Gleich zum Auftakt ein Derby gegen einen guten Gegner so souverän zu gewinnen, gibt uns natürlich Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.“

SC Twistringen – TV Neuenkirchen 3:0

SC Twistringen: Jannik Blome, Marvin Schwenker (86. Kevin Diekmann), Marcel Avdulli (28. Lüder Uhlhorn), Elias Wilkens, Tom Thiede (67. Jannis Eilers), Christoph Harms (82. Louis Thelken), Moritz Stöver (75. Maurice Künning), Jonas Wilkens, Dean Nobis, Tristan Godesberg, David Rottmann - Trainer: Simon Beuke - Trainer: Timo Rathkamp

TV Neuenkirchen: Yanik-Luca Klenke, Rajann Leymann, Richard Sikut, Jan-Niklas Bahll (61. Rene Kube), Luca-Alexander Feßner, Mehmet Yesildag, Devin Schmidt, Florian Fröhlich (72. Marcel Luchtmann), Marvin Luchtmann, Joris Dettmer (61. Nils Willenborg), Mika Harms (61. Bjarne Kohröde) - Trainer: Mustafa Cali

Schiedsrichter: Pius Göbberd

Tore: 1:0 Moritz Stöver (18.), 2:0 Moritz Stöver (20.), 3:0 Christoph Harms (51.)