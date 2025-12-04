Stößt die Speller U19 das Tor zur Niedersachsenliga endgültig auf?auf?

Einen Spalt breit haben die U19-Fußballer des SC Spelle-Venhaus das Tor zur Niedersachsenliga bereits geöffnet. Am Samstag ab 16 Uhr gilt es, sie im zweiten Relegationsspiel beim JFV Edewecht endgültig aufzustoßen. Das Hinspiel der Meister der beiden Landesliga-Qualifikationsstaffeln Weser-Ems haben die Emsländer 2:0 gewonnen.

„Wir haben richtig Bock auf das Spiel“, sagt SCSV-Trainer Nils Boyer. Die Partie am vergangenen Samstag auf Kunstrasen im heimischen Getränke Hoffmann Stadion habe Mut gemacht. Die Schwarz-Weißen bestimmten das Duell, siegten und sorgten für Zuversicht. Damit haben sie das erste Etappenziel erreicht. „Aber damit sind wir noch nicht durch“, mahnt Boyer. Er warnte, das 2:0 sei ein trügerisches Ergebnis. „Wir müssen im Rückspiel noch mal ans Leistungsmaximum kommen.“

Boyer weiß, wie fokussiert seine Mannschaft schon die gesamte Saison gewesen ist. Am Ende der Qualifikationsrunde stand die Meisterschaft. Beide Jahrgänge hätten viel Potenzial. Der Kader sei in der Breite stark besetzt. „Das hat uns über die Saison getragen. Wir können fünfmal wechseln und haben immer noch richtig Qualität auf dem Platz“, sagt der Coach und ergänzt: „Die Mannschaft ist wirklich ein Team.“ Das sei eine weitere Grundlage für den Erfolg. „Jeder gönnt dem anderen die Einsatzzeiten.“