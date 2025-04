Störnstein/Wurz gewinnt Kellerderby am Felixberg

24. Spieltag der Kreisklasse Ost, an dem die SG Störnstein/Wurz (13./18) den Strohhalm zum Erreichen des Relegationsplatzes mit dem 2:0-Sieg am Neustädter Felixberg gegen den ASV (14./17) gegriffen hat. Ob dies noch gelingt, wird man sehen, am kommenden Wochenende wartet allerdings mit dem FC Weiden-Ost II, dem aktuell Tabellenzweiten, eine Riesenaufgabe. Für die Kreisstädter zieht sich die Schlinge zu, fünf Punkte zu Rang 12 lassen die Vermutung zu, dass der ASV nach nur einem Jahr Kreisklasse diese wieder nach unten verlassen muss. Bleiben wir in den hinteren Tabellenregionen. Da sammelte die SpVgg Windischeschenbach (11./25 - 3:0 in Pleystein) lebenswichtiges Punktegut, zittern muss nach wie vor die SpVgg Vohenstrauß II (12./22 - 2:4 bei den Ostlern), die aktuell in "Überstunden" gehen müsste.