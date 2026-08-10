Störmer entreißt dem TuS den dritten Sieg

– Foto: Frank Tornau

Der TuS Hartenholm führt gegen den SV Türkspor Bad Oldesloe lange mit 1:0, muss in der Nachspielzeit aber noch den Ausgleich hinnehmen. Trainer Jörg Zenker sieht nach zwei grundverschiedenen Halbzeiten im 1:1 dennoch ein gerechtes Ergebnis.

Es fehlten nur wenige Augenblicke. Der TuS Hartenholm stand unmittelbar vor dem dritten Sieg im dritten Saisonspiel der Landesliga Holstein, als Türkspor doch noch zuschlug. In der 90.+3 Minute traf Luca Störmer zum 1:1 und verwandelte einen Hartenholmer Erfolg innerhalb weniger Sekunden in ein Unentschieden. Entsprechend ärgerlich war der Zeitpunkt für die Gastgeber, auch wenn Trainer Jörg Zenker das Resultat anschließend nüchtern einordnete. „Auch wenn der Zeitpunkt des Gegentors sehr ärgerlich war, ist das Unentschieden ein dem Spiel entsprechendes Endergebnis“, sagte der TuS-Coach.

Der perfekte Saisonstart ist dahin, ungeschlagen bleibt Hartenholm trotzdem. Maximilian Kokot bringt den TuS früh auf Kurs und lange sieht alles nach dem dritten Sieg im dritten Spiel aus. Doch Türkspor erhöht nach der Pause das Risiko – und Luca Störmer trifft in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 1:1.

Dabei hatte seine Mannschaft vor der Pause vieles von dem gezeigt, was Zenker sehen wollte. Hartenholm agierte mit Ruhe, ließ sich nicht zu überhasteten Aktionen verleiten und suchte geduldig nach freien Räumen. „Wir haben heute zwei unterschiedliche Halbzeiten in Hartenholm erlebt“, bilanzierte Zenker. Über den ersten Durchgang sagte er: „Halbzeit eins haben wir kontrolliert, konzentriert und geduldig den Ball laufen lassen und auf die Lücken in den Oldesloer Abwehrreihen gewartet.“

Eine dieser Situationen nutzte Hartenholm bereits in der 17. Minute. Kokot erzielte das 1:0 und brachte die Gastgeber damit früh in eine komfortable Ausgangslage. Die Führung passte aus Sicht des Trainers zum Verlauf der ersten 45 Minuten. „Nicht ganz unverdient gehen wir mit 1:0 in die Pause“, sagte Zenker. Sein Team hatte den Gegner über weite Strecken im Griff und durfte nach zwei Siegen zum Saisonauftakt darauf hoffen, die makellose Bilanz auszubauen.

Türkspor riskiert mehr – Hartenholm verliert die Kontrolle

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild jedoch. Für Türkspor, das aus seinen ersten beiden Saisonspielen noch keinen Punkt geholt hatte, wuchs mit jeder Minute der Druck. Die Gäste mussten offensiver werden – und taten genau das. Hartenholm gelang es nun nicht mehr, die Begegnung so zu steuern wie noch vor der Pause.

„In der zweiten Hälfte gelang uns das nicht mehr“, räumte Zenker ein. Gleichzeitig verwies er auf die veränderte Herangehensweise des Gegners: „Oldesloe spielte mit dem Rücken zur Wand offensiver und mit mehr Risiko auf unser Tor.“ Der TuS musste zunehmend verteidigen, während Türkspor auf den Ausgleich drängte. Lange hielt die knappe Führung dennoch.

Zenker versuchte mit seinen Wechseln noch einmal Einfluss zu nehmen. Sabri Nasri, Maurizio D'urso, Yasin Diler, Noel Kuberka und schließlich Alban Velija kamen im Laufe der zweiten Hälfte in die Partie. Doch die Gäste gaben nicht auf. Als Hartenholm bereits auf den Schlusspfiff hoffte, folgte der späte Rückschlag: Störmer traf in der dritten Minute der Nachspielzeit und bescherte Türkspor den ersten Punkt der Saison.

Für Hartenholm war es angesichts des Zeitpunkts ein bitteres Ende, Zenker wollte das Ergebnis dennoch nicht allein auf die letzten Sekunden reduzieren. Seine Aussage von den „zwei unterschiedlichen Halbzeiten“ beschrieb den Spielverlauf treffend: Vor der Pause hatte der TuS die Partie kontrolliert und sich die Führung erarbeitet, danach übernahm Türkspor zunehmend die Initiative. Deshalb kam auch Zenker trotz der Enttäuschung über das späte Gegentor zu dem Schluss, dass das 1:1 dem Geschehen auf dem Platz entsprach.

Nach drei Spieltagen bleibt Hartenholm damit weiterhin ungeschlagen. Mit sieben Punkten aus drei Begegnungen steht der TuS auf Rang vier und damit unmittelbar hinter den drei noch verlustpunktfreien Teams SV Preußen Reinfeld, Eichholzer SV und VfR Horst, die jeweils neun Zähler gesammelt haben. Türkspor holte dagegen nach zwei Niederlagen zum Auftakt seinen ersten Saisonpunkt.

Was Hartenholm am Ende zum dritten Sieg fehlte, hatte Zenker bereits in seiner Analyse auf den Punkt gebracht: Die Souveränität und Geduld der ersten Hälfte konnten die Gastgeber nach der Pause nicht mehr aufrechterhalten. So wurde aus einem beinahe perfekten Saisonstart ein Abend mit einem ärgerlichen Ende – aber auch mit der Erkenntnis, nach drei Spieltagen weiterhin ohne Niederlage dazustehen.

TuS Hartenholm – SV Türkspor Bad Oldesloe 1:1

TuS Hartenholm: Samuel Aphrem, Tim Marvin Meyer, Jan-André Sievers, Mattes Burkhardt (63. Sabri Nasri), Patrick Amponsah, Paul Gehrmann, Miguel Patrick Marcus (81. Yasin Diler), David Octavio Teixeira Mateus (91. Alban Velija), Levin Stölten, Maximilian Kokot (77. Maurizio D'urso), Blerim Bara (86. Noel Kuberka) - Trainer: Jörg Zenker

SV Türkspor Bad Oldesloe: Blend Selimi, Emilio Krück, Luca Störmer, Marsel Alias Kmiec (62. Bilal Bilgic), Muhammed Mecit Kurtoglu (63. Noor Al Mortada Al-Tamemy), Hokir Busali, Adrian Matysik (70. Fatih Karanfil), Veysel Kara (81. Yunus Bilgic), Jonas Borrek, Arber Selimi, Sam Alparslan Puranaci (90. Yusuf Bilgic) - Trainer: Patrick Matysik

Schiedsrichter: Torge Feldt

Tore: 1:0 Maximilian Kokot (17.), 1:1 Luca Störmer (90.+3)