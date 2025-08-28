Stöhr warnt vor Biemenhorst und hofft auf Stimmungsschub

Entsprechend gewarnt ist man beim KFC vor dem nächsten Gegner. „Biemenhorst steht verdient oben, ich habe sie gegen Büderich am Wochenende gesehen. Da werden wir höllisch aufpassen müssen“, so KFC-Coach Julian Stöhr mit Blick auf die anstehende Partie. Der war in den vergangenen Tagen zu einem Spagat gezwungen. Auf der einen Seite wollte er sein Team natürlich bestmöglich auf Biemenhorst vorbereiten – andererseits gab es aber noch das 2:2-Remis beim SV Sonsbeck aufzuarbeiten. Ein Spiel, in dem der KFC zu viele individuelle Fehler begangen hatte und daher am Ende mit einem Punkt glücklich sein musste. „Das war natürlich auch nicht gut für die Stimmung, denn die Jungs haben einen anderen Anspruch. Daher ist es gut, dass wir jetzt quasi eine Englische Woche haben und schnell wieder auf dem Platz stehen.“

Um die Stimmung in seiner Kabine braucht sich derweil Gäste-Trainer Daniel Beine nach dem Traumstart keine Sorgen machen. Er freut sich auch aus einem anderen Grund auf den Auftritt in der Grotenburg – denn für wird es eine Reise in die Vergangenheit. Beim KFC Uerdingen arbeitete er einst gut zwei Jahre als Nachwuchstrainer. Das ist allerdings auch schon ein paar Jährchen her. In den vergangenen vier Jahren war er bei Viktoria Goch tätig, wo er sich am Ende der vergangenen Saison mit der Bezirksliga-Meisterschaft verabschiedete. „Es ist ein Highlight-Spiel, etwas ganz besonderes“, sagt Beine mit Blick auf das Duell am Donnerstag.

Dass Biemenhorst nach zwei Spieltagen von der Tabellenspitze grüßt, hätten wahrscheinlich nur die wenigsten erwartet. Schließlich zählt der Verein aus Bocholt nicht zu den großen Favoriten der Liga. Doch in der vergangenen Saison überraschte Biemenhorst als Aufsteiger und spielte eine sehr solide Saison. Und auch Viktoria Goch galt unter Beine als enorm offensivstark. Insofern dürfte der starke Saisonstart des SV Biemenhorst viele nicht komplett überraschen. Die Bocholter selbst auch nicht. „Wir wissen um unsere Stärken“, sagt Beine. „Wir können jedem Gegner gefährlich werden.“ Daher kommt folgende Aussage des Gästetrainers auch nicht überraschend: „Wir müssen uns nicht kleiner machen, als wir sind. Wir fahren dahin, um zu punkten.“

Stöhr lobt den Gegner

Seinem ehemaligen Klub wünscht Beine schnellstmöglich sportlichen Erfolg. Viel wichtiger sei allerdings, dass der Verein zur Ruhe komme und man sich rein auf das Sportliche konzentrieren könne. Die derzeitige Situation beim KFC könnte Beine und dem SVB derweil in die Karten spielen. „Der Kader ist gut zusammengestellt, aber noch nicht eingespielt“, sagt er.

Das weiß auch Julian Stöhr. „Wir können noch nicht über die mannschaftliche Geschlossenheit kommen, sondern müssen uns erst einmal auf unsere individuellen Qualitäten verlassen.“ Immerhin wird der KFC-Trainer bis auf Adam Tolba auf seinen kompletten Kader zurückgreifen können – und kündigte auch einige Wechsel in der Startelf an. „Ins Detail möchte ich da aber noch nicht gehen, wir wollen das Abschlusstraining noch abwarten.“ Klar ist, dass vor allem seine Defensivabteilung gefordert sein wird. Denn die Gäste waren in den bisherigen zwei Partien bereits zehnmal erfolgreich und „haben mit Luca Puhe, Iker Prudencio und Jannis Schmitz eine brutal gute Offensive“, wie Stöhr konstatiert. „Entsprechend müssen wir alles abrufen, um am Ende endlich den ersten Sieg einzufahren.“

Denn klar ist auch: Zwei Remis zum Start sind nicht der Anspruch des KFC gewesen. Ein erstes Erfolgserlebnis wäre nicht nur wichtig für die Tabelle – sondern auch für die Stimmung.