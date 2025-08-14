Stöhr vor dem Saisonstart: "Würde uns nicht zum Favoriten erklären"

Die offizielle Saisoneröffnung in der Oberliga Niederrhein ist es nicht - diese gebührt der Partie zwischen der DJK Adler Union Frintrop und der SpVg Schonnebeck - dennoch werden sich nicht wenige Augenpaare auf die Grotenburg richten, wenn dort der Oberliga-Meister der Saison 2024 gastiert.

In der Vorsaison sicher einer der größten Enttäuschungen, haben die Monheimer nun auch personell wieder an einigen Schlüsselpositionen nachgelegt, um wieder weit oben mitmischen zu können.

"Ich würde uns nicht zum Favoriten erklären", betont KFC-Trainer Julian Stöhr im Zuge dessen. "So ein 1. Spieltag ist schon immer mit Fragezeichen versehen. Baumberg ist schon eine richtig gute Truppe, die noch etwas eingespielter sind als wir und die noch etwas mehr Erfahrung habe und sich gut verstärkt haben."

Deswegen ist für den 34-Jährigen vor dem Saisonstart klar, dass es schon gegen ein Top-Team geht: "Ich sehe sie neben den bekannten Favoriten wie Schonnebeck und Ratingen am Ende ganz oben in der Tabelle."

Direkt zum Saisonbeginn wartet also direkt eine Bewährungsprobe, die ersten Aufschluss darüber geben kann, wie stark die zusammengewürfelte Oberliga-Truppe des KFC tatsächlich ist.

