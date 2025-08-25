Stöhr: „So werden wir in jedem Spiel Probleme bekommen“

Die Aufarbeitung der 90 Minuten begann nur wenige Augenblicke nach Abpfiff. KFC-Trainer Julian Stöhr hatte seine Mannschaft noch auf dem Rasen zu einem Kreis versammelt und gab ihr direkt seine Eindrücke mit auf den Weg. Nach dem kurzen Gang zu den mitgereisten Fans verschwanden die Spieler größtenteils in der Kabine. Nicht aber Julian Stöhr. Er saß mehrere Minuten lang alleine auf der Bank, vor der er das Spiel über unentwegt auf und ab gegangen war. Später saß er dort mit seinem Trainerteam und sprach mit seinen Kollegen über das Gesehene. Glücklich und zufrieden damit schien keiner zu sein.
Glücklich zu sein, wäre aber durchaus angebracht gewesen. Zwar nicht wegen der Leistung, sondern wegen des Resultats: 2:2 (0:1) lautete der Endstand der Oberliga-Partie des KFC beim SV Sonsbeck. Denn in der zweiten Halbzeit, als der SV Sonsbeck vom Punkt aus die 2:1-Führung erzielt hatte, hätte das Spiel auch gut und gerne komplett zugunsten der Hausherren kippen können. Sonsbeck war am Drücker, ohne selbst viel dafür tun zu müssen. Zu leichtfertig und sorglos agierte der KFC in dieser Phase in der Defensive – und zu harmlos und ideenlos in der Offensive.
Dabei waren die Uerdinger recht gut in das Spiel in Sonsbeck gestartet und es schien, als hätten die KFC-Spieler die Anweisungen des Trainers verinnerlicht und auf den Platz gebracht. Frühes Stören und hohes Anlaufen erhöhte von Beginn an den Druck auf die Sonsbecker Defensive – die dann Fehler produzierte. Die konnten die Uerdinger zwar nicht direkt ausnutzen, doch waren die Gäste in der frühen Phase des Spiels am Drücker, die Führung nur eine logische Konsequenz. Auch wenn sie durch einen berechtigten Elfmeter zustande gekommen war. Alexander Lipinski wurde zunächst gefoult und wenige Augenblicke zum KFC-Torschützen.
Dann aber schien es, als seien die Gäste mit der Führung zufrieden, setzten nicht mehr so druckvoll nach und ließen Sonsbeck zu Chancen kommen. Jonas Holzum bewahrte sein Team in dieser Phase mehrfach vor dem Ausgleich, der zum Ende der ersten Halbzeit nicht unverdient gewesen wäre. „Da hatten wir schon Glück, dass wir kein Gegentor kassiert haben“, bilanzierte Julian Stöhr.
Im Gegensatz zum ersten Ligaspiel gegen die Sportfreunde Baumberg hatte die Halbzeitansprache von Julian Stöhr keinen Effekt. Während die laute Ansage gegen Baumberg zur Folge hatte, dass der KFC motiviert und mit Wut im Bauch zurück auf den Platz kam, verpufften die Worte in Sonsbeck binnen weniger Augenblicke. „Uns war klar, dass Sonsbeck direkt nach Wiederanpfiff da sein wird. Uns war klar, dass wir dann dagegen halten müssen. Und obwohl wir es wussten, haben wir es nicht umgesetzt“, sagte Torwart Jonas Holzum, der beim ersten Gastspiel mit seinem neuen Verein in Sonsbeck natürlich gerne gewonnen hätte.
Der Ausgleich fiel wenige Sekunden nach Wiederanpfiff, noch vor der 60. Minute hatte Sonsbeck das Spiel gedreht. „Wir machen zu viele individuelle Fehler“, mahnte KFC-Trainer Julian Stöhr. Das sei nicht neu, sondern habe sich schon fast durch die gesamte Vorbereitung gezogen. Da habe man die Fehler aber noch korrigieren und kompensieren können. Im Ligaalltag sei das nicht so leicht. „Wenn wir diese Fehler nicht abstellen, werden wir in jedem Spiel Probleme bekommen“, betont der Trainer.
Besonders ärgerlich sei die Tatsache, dass oft die gleichen Fehler gemacht werden. „Das ärgert uns alle maßlos“, sagt Stöhr. Trainerteam wie Spieler gleichermaßen. Auf der anderen Seite sei es aber auch so, dass der KFC jeden Gegner vor Herausforderungen stellen kann, wenn er denn sein Spiel durchzieht. „Wir hatten wieder ein paar gute Phasen. Wir wissen um unsere Qualitäten, wenn wir unsere Power auf den Platz bringen, kriegt der Gegner Probleme“, so Stöhr. Das aber schaffte der KFC bislang nur phasenweise. Zum Beispiel Mitte der zweiten Halbzeit, als Ephraim Kalonji und Noah Tomson frischen Wind von der Bank gebracht haben. Kalonji war es auch, der mit seiner Spielverlagerung auf die rechte Seite das 2:2 durch Etienne-Noel Reck eingeleitet hatte (71.). Nun gilt es, diese Phasen auszuweiten und schnellstmöglich mal als Sieger vom Platz zu gehen.