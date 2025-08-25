Stöhr: „So werden wir in jedem Spiel Probleme bekommen“

Besonders ärgerlich sei die Tatsache, dass oft die gleichen Fehler gemacht werden. „Das ärgert uns alle maßlos“, sagt Stöhr. Trainerteam wie Spieler gleichermaßen. Auf der anderen Seite sei es aber auch so, dass der KFC jeden Gegner vor Herausforderungen stellen kann, wenn er denn sein Spiel durchzieht. „Wir hatten wieder ein paar gute Phasen. Wir wissen um unsere Qualitäten, wenn wir unsere Power auf den Platz bringen, kriegt der Gegner Probleme“, so Stöhr. Das aber schaffte der KFC bislang nur phasenweise. Zum Beispiel Mitte der zweiten Halbzeit, als Ephraim Kalonji und Noah Tomson frischen Wind von der Bank gebracht haben. Kalonji war es auch, der mit seiner Spielverlagerung auf die rechte Seite das 2:2 durch Etienne-Noel Reck eingeleitet hatte (71.). Nun gilt es, diese Phasen auszuweiten und schnellstmöglich mal als Sieger vom Platz zu gehen.