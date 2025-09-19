Der Dreier gegen St. Tönis soll bestätigt werden. – Foto: Ralph Görtz

Stöhr gegen die alte Flamme: Lipinski kehrt zurück, Holzum im Tor Oberliga Niederrhein: Mit zwei aufeinanderfolgenden Pflichtspielsiegen im Gepäck empfängt der KFC Uerdingen am Samstagnachmittag den ETB Schwarz-Weiß Essen. Für Trainer Julian Stöhr ist es ein Duell mit alten Bekannten.

In der Vorsaison führte Julian Stöhr den ETB Schwarz-Weiß Essen auf Platz drei in der Oberliga Niederrhein. Nun trifft der Übungsleiter mit dem KFC Uerdingen auf seinen Ex-Klub und hofft den kürzlichen Aufschwung mit Siegen im Pokal gegen den SV Biemenhorst (3:0) und in der Liga gegen den SC St. Tönis (2:1) zu bestätigen.

Essen ebenfalls mit Problemen gegen Büderich "Ich erwarte jetzt von meiner Mannschaft, dass wir den Flow, in den wir uns so langsam gespielt haben, einfach aufrechterhalten", sagt Stöhr und hebt dabei noch hervor, dass sich das Fitnesslevel das Kaders immer besser angepasst hat. "Ich hatte ja immer gesagt, dass wir einen unterschiedlichen Fitnessstand aufgrund der einzelnen Vorgeschichten im Kader haben. Und ich glaube, diese Lücke schließt sich jetzt immer weiter."

Der kommende Gegner zeigte sich zuletzt jedenfalls verwundbar, verlor ebenso wie der KFC in der Woche zuvor mit 1:4 gegen den FC Büderich. Ein Spiel, welches Stöhr schon im Detail analysiert hat: "Ein rabenschwarzer Tag für Essen, so kenne ich sie eigentlich auch nicht", lautete sein Resümee. Dass er aus seiner Vorsaison noch die Stärken und Schwächen einiger Spieler ganz genau kennt, könnte dem KFC nun auch zu Gute kommen. "Ein Vorteil ist es in gewisser Weise schon. Aber es ist nicht so, dass ich sagen muss: ‚Boah, ich kenne den Gegner zu 100 Prozent', so ist es auf keinen Fall. Den ein oder anderen Spielern kennt man vielleicht ein bisschen besser. Aber es gab einen auch einen Umbruch beim Gegner und der Trainer (Dennis Czayka, Anm. d. Red.) hat seine eigenen Ideen." Lipinski kehrt zurück

Gegen St. Tönis noch in zivil: Alexander Lipinski. – Foto: Markus Becker