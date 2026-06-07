Stöhr fordert gegen Jüchen einen Sieg zum Saisonabschluss

Von einem lockeren Schaulaufen vor der Sommerpause will KFC-Trainer Julian Stöhr allerdings nichts wissen, auch wenn es für sein Team nach oben und nach unten keine Veränderungen mehr geben kann. So betonte er im Vorfeld des Spiels, auch dieses gewinnen zu wollen und daher die bestmögliche Elf auf den Platz zu schicken. „Wir wollen uns mit einem guten Gefühl verabschieden“, sagt der Trainer.

Die Stimmung sei unter der Woche gut gewesen, obwohl seit dem vergangenen Spieltag dann auch feststand, dass es nichts mehr wird mit dem Aufstieg. „Uns war das nach dem Kleve-Spiel eigentlich schon allen klar gewesen“, sagte Stöhr. Die ganz große Enttäuschung sei also ausgeblieben. Am Montag habe das Team bei gelöster Stimmung ein Beachvolleyball-Turnier um die Mannschaftskasse ausgespielt, berichtet der Coach, die übrigen Trainingseinheiten seien dann aber mit dem Ball am Fuß in der gewohnten Intensität angegangen worden.

Fehlen werden dem KFC gegen Jüchen-Garzweiler weiterhin Ulrich Bapoh und Derick Gyamfi. Zudem fällt auch der Doppeltorschütze vom Meerbusch-Spiel, Adam Tolba, aus. Er war gegen den TSV auf die Schulter gefallen und musste verletzt raus. Er wird noch mehrere Wochen pausieren müssen und eine Schiene tragen.

Wie es bei einem letzten Saisonspiel so üblich ist, werden auch beim KFC Uerdingen am Sonntag ein paar Spieler verabschiedet, die den Verein verlassen werden. Dies soll etwa eine Viertelstunde vor Anpfiff geschehen, dann erhalten die ausscheidenden Spieler ein Poster mit einer Spielszene, die Verabschiedungen werden von Geschäftsführer Sebastian Schmidt und dem Vorsitzenden Norbert Philipp vorgenommen. Nach dem Spiel soll zudem der Spieler der Saison vom Burgfunk gekürt werden. In den vergangenen Tagen haben die Verantwortlichen da einige Vorschläge und Stimmen gesammelt.

Dann geht der KFC Uerdingen in eine dreiwöchige Sommerpause, ehe Julian Stöhr sein Team Ende Juni wieder im Training begrüßen wird.