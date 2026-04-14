Stöhr: „Das Spiel hätten wir in der Hinrunde nicht gewonnen“

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der 1. FC Monheim Mitte der ersten Halbzeit umgestellt hatte, als Kameron Joseph Blaise für den verletzten Kaan Hüseyin Karaduman ins Spiel kam. „Danach waren wir besser im Spiel“, bemerkte Dennis Ruess, der auf seinem Zettel bis zur Pause die ein oder andere Halbchance für seine Mannschaft verzeichnet hatte. „Ich habe den Jungs in der Halbzeit auch gesagt, dass hier was drin ist“, sagt Ruess, der aber auch mit der fehlenden Linie des Unparteiischen nicht ganz glücklich war. „Wir haben viel investiert, viel gearbeitet, aber belohnen uns nicht für unseren Aufwand.“ Der eingewechselte Aleksandar Bojkovski hatte Monheim zumindest das eine Mal belohnt, doch zu mehr als zum Anschlusstreffer hatte es an diesem Tag nicht gereicht. Dabei war der Druck, den die Hausherren in der Schlussphase entwickelten, durchaus groß. „In der Hinrunde hätten wir dieses Spiel nicht gewonnen“, ist sich Stöhr daher sicher.