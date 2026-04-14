Stöhr: „Das Spiel hätten wir in der Hinrunde nicht gewonnen“

Während eines Fußballspiels ist es nicht unüblich, dass bestimmte Situationen auf dem Spielfeld von beiden Teams unterschiedlich bewertet werden. Das betrifft sowohl die Fans als auch die Spieler und die Trainer. Und das war beim Oberliga-Duell zwischen dem 1. FC Monheim und dem KFC Uerdingen am Sonntagnachmittag genau zu verfolgen, das der KFC nach spannender Schlussphase knapp mit 2:1 gewann. So konnten die Beobachter auf der Tribüne, die zwischen den beiden Trainerbänken saßen, miterleben, wie Monheims Trainer Dennis Ruess und KFC-Coach Julian Stöhr manche Szenen vollkommen konträr bewerteten, was bisweilen auch zu kleinen verbalen Sticheleien zwischen den Lagern führte.
Nach dem Spiel allerdings herrschte weitgehend Einigkeit darüber, wie die gut 90 Minuten zu bewerten seien. Es war ein glücklicher Sieg des Krefelder Traditionsvereins. „Da müssen wir uns wirklich ärgern, dass wir hier nichts mitnehmen“, sagte der Monheimer Trainer im Anschluss der Partie.
Dass diese Worte nach dem Spiel fallen, hätte nach einer Viertelstunde wohl kaum einer für möglich gehalten. Denn da stand es bereits 2:0 für den KFC Uerdingen – und es schien, als hätten die Gäste alles im Griff. „Wir sind hervorragend gestartet“, resümierte Stöhr. „Wir waren gut im Spiel und ich hatte wirklich das Gefühl, dass wir einen Gegner auch mal überrollen können.“ Besonders der Umstand, dass die Tore genau so gefallen waren, wie man es sich beim KFC ausgemalt hatte, stimmte den Trainer zuversichtlich. Ruess hingegen haderte mit der schläfrigen Anfangsphase seines Teams, die ähnlich auch schon in den vergangenen Spielen abgelaufen war. „Vor dem ersten Gegentor machen wir einen Fehler, wie sie sich schon durch die ganze Saison ziehen. Wir klären die Situationen vor unserem Tor einfach nicht konsequent genug“, betonte er.
Ganz anders die Uerdinger, die eine Effizienz an den Tag legten, wie sie sie selten gezeigt hatten. Adam Tolba belohnte sich endlich für den Aufwand der vergangenen Wochen, Anthony Oscasindas war nach einer Ecke zur Stelle. Zwei Chancen, zwei Tore. Doch dann kippte das Spiel mehr und mehr. „Wir hatten einen kompletten Spannungsabfall. Uns fehlte der Zugriff, wir haben keine zweiten Bälle mehr geholt und haben gespielt, wie ganz zu Beginn der Saison, als die Abläufe noch nicht drin waren“, suchte Stöhr nach Erklärungsversuchen und musste sich anstrengen, nicht zu negativ zu werden. Schließlich hatte sein Team dieses Spiel gewonnen.
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der 1. FC Monheim Mitte der ersten Halbzeit umgestellt hatte, als Kameron Joseph Blaise für den verletzten Kaan Hüseyin Karaduman ins Spiel kam. „Danach waren wir besser im Spiel“, bemerkte Dennis Ruess, der auf seinem Zettel bis zur Pause die ein oder andere Halbchance für seine Mannschaft verzeichnet hatte. „Ich habe den Jungs in der Halbzeit auch gesagt, dass hier was drin ist“, sagt Ruess, der aber auch mit der fehlenden Linie des Unparteiischen nicht ganz glücklich war. „Wir haben viel investiert, viel gearbeitet, aber belohnen uns nicht für unseren Aufwand.“ Der eingewechselte Aleksandar Bojkovski hatte Monheim zumindest das eine Mal belohnt, doch zu mehr als zum Anschlusstreffer hatte es an diesem Tag nicht gereicht. Dabei war der Druck, den die Hausherren in der Schlussphase entwickelten, durchaus groß. „In der Hinrunde hätten wir dieses Spiel nicht gewonnen“, ist sich Stöhr daher sicher.
Für die Monheimer geht es nun darum, in den verbleibenden sieben Spielen noch die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Dennis Ruess zeigt sich zuversichtlich, aber ohne in Panik zu geraten. „Die Mannschaft lebt, das hat jeder gesehen“, sagt er. „Und wir wissen, worum es geht.“ Auf den KFC hingegen kommen nun die Wochen der Wahrheit zu. Erst das Top-Spiel gegen Hilden, dann das zweite Spitzenspiel in Ratingen. Möchten die Uerdinger sich noch berechtigte Aufstiegshoffnungen machen, müssen diese beiden Spiele siegreich gestaltet werden. „Wir wissen, dass wir da besser spielen müssen als in Monheim“, sagt Julian Stöhr zielgerichtet.