Stöckheim und Leu mit Kantersiegen, Mascherode und RW auf Kurs

Der jüngste Spieltag der Kreisliga Braunschweig hatte alles zu bieten: Torreiche Partien, späte Entscheidungen und einen Kantersieg von SV Stöckheim, der ein echtes Ausrufezeichen setzte. Während Spitzenreiter Rot-Weiß Braunschweig seine Tabellenführung festigte, meldete sich auch Lehndorf II eindrucksvoll mit dem Derbysieg im Keller zurück..
In einer torreichen Partie setzte sich der SV Stöckheim klar mit 7:2 gegen den FC Wenden II durch. Überragender Mann des Spiels war Fabian Riedl, der gleich vier Treffer erzielte (18., 37., 66., 77.). Nach einer frühen 2:0-Führung durch Riedl und Andre Stielau (26.) kam Wenden kurzzeitig heran, doch Stöckheim legte immer wieder nach. Leo Karl Bartkiewicz (52.) und Velten Kausche (61.) sorgten für die Entscheidung. Damit rückt die Teke-Elf in der Tabelle auf Rang fünf vor. Schon 23/24 gab es zwei klare Siege von Stöckheim über Wenden II.
Auch TV Mascherode 1919 konnte vor heimischem Publikum überzeugen und schlug den SV Melverode-Heidbergdeutlich mit 4:1. Dabei drehte Mascherode einen frühen Rückstand durch Marcel Liehmann (24.) in eine klare Angelegenheit. Daniel Volze glich kurz vor der Pause aus (45.), ehe Sven Müller (52.) und Rene-Pascale Hinz (58.) die Partie drehten. Ein Eigentor von Marius Grill (82.) besiegelte den verdienten Sieg der Gastgeber, die damit ihren Platz im oberen Mittelfeld festigen. Es war das siebte Spiel in Serie, das Mascherode nicht gegen Melverode verlor.
Ein echter Krimi spielte sich beim 1:3-Auswärtssieg von Rot-Weiß Braunschweig beim RSV Braunschweig ab. Nach der Führung durch Masirullah Omarkhiel (45.) glich RSV-Kapitän Lasse Harder per Elfmeter (82.) aus. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: RSV-Spieler Mohammed Luqman Fathi Fathi sah Rot (81.), und erneut Omarkhiel drehte mit einem späten Doppelpack (90.+5, 90.+8) die Partie zugunsten des Tabellenführers. Rot-Weiß verteidigt also die Tabellenspitze.
Im Derby der zweiten Mannschaften setzte sich der Lehndorfer TSV II mit 4:1 gegen den TSV Germania Lamme II durch. Maximilian Wolf eröffnete früh (6.), Max Meyerhof traf doppelt (44., 90.+5) und Nicolas Konradt (56.) erhöhte zwischenzeitlich auf 3:0. Lamme kam durch Jonas Siedentopf (85.) zwar noch zum Ehrentreffer, konnte den verdienten Erfolg der Gastgeber aber nicht mehr gefährden. Während Lehndorf auf Rang elf springt, ist Lamme nun Tabellenletzter.
Einen starken Auftritt zeigte auch der HSC Leu Braunschweig, der bei SV Olympia Braunschweig mit 5:0triumphierte. Dominik Engler (19., 68.) und Jonas Vogel (31., 51.) trafen jeweils doppelt, Mohamed Bailo Barry (77.) setzte den Schlusspunkt. Mit dem Auswärtssieg springt Leu auf Platz neun und kann sich etwas Luft im Tabellenmittelfeld verschaffen. Olympia dagegen bleibt im Tabellenkeller stecken. Die Megaserie von Leu gegen Olympia geht weiter und hält nun 13 Spiele an.