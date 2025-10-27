Stöckheim und Leu mit Kantersiegen, Mascherode und RW auf Kurs

In einer torreichen Partie setzte sich der SV Stöckheim klar mit 7:2 gegen den FC Wenden II durch. Überragender Mann des Spiels war Fabian Riedl, der gleich vier Treffer erzielte (18., 37., 66., 77.). Nach einer frühen 2:0-Führung durch Riedl und Andre Stielau (26.) kam Wenden kurzzeitig heran, doch Stöckheim legte immer wieder nach. Leo Karl Bartkiewicz (52.) und Velten Kausche (61.) sorgten für die Entscheidung. Damit rückt die Teke-Elf in der Tabelle auf Rang fünf vor. Schon 23/24 gab es zwei klare Siege von Stöckheim über Wenden II.