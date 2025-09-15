Stöckheim überragt, Spitzenspiel fällt aus, Mascherode und FT souverän

In der Kreisliga Braunschweig fand am vergangenen Wochenende der dritte Spieltag statt. Mascherode spielte bereits am Freitag und fuhr einen ungefährdeten Heimsieg ein. Ansonsten gab es hohe, überraschende Siege und einen Spielausfall..

Der TV Mascherode 1919 ließ Lehndorfs Zweite keine Chance und siegte deutlich mit 5:0. Bereits nach 22 Minuten stand es 3:0, ehe Simon Igelmann mit zwei weiteren Treffern (59., 80.) den Endstand herstellte. Die Gäste bleiben punktlos Tabellenletzter und Mascherode weiterhin ein Angstgegner des LTSV.

Beim FC Wenden II lag Kralenriede zunächst zurück, drehte die Begegnung aber binnen drei Minuten durch Vy Ngoc (43., Foulelfmeter) und Marc Thormeyer (44.). In der zweiten Hälfte legte erneut Vy Ngoc nach (49., 65.), ehe Bajaoui (70.) den 5:1-Endstand markierte. Tabellenführung für die Gäste.

Der Aufsteiger RSV Braunschweig blieb gegen FT Braunschweig II ohne Punkte. Nach torloser erster halber Stunde traf Appel (42.), ehe Enyalle (70.) und Baklanskyi (78.) den 3:0-Auswärtssieg perfekt machten. Auch im zweiten Heimspiel also kein Punkt für den RSV.

Auch der SV Stöckheim feierte einen klaren Erfolg. Gegen Germania Lamme II stand am Ende ein 6:1, wobei Heiko Stielau (41., 68.) und Fabian Riedl (48., 74.) jeweils doppelt trafen. Überraschend, denn es war der erste Sieg gegen Lamme II jemals. Zuvor gab es sieben Niederlagen und ein Remis.

Beim HSC Leu Braunschweig setzte sich die Zweitvertretung von Vahdet mit 5:2 durch. Hasan Öztürk (8., 35.) und Iheb Tahar (14., 74.) stellten früh die Weichen, ehe Thaqi (75.) und Küfner (83.) den Endstand besorgten. Der erste Dreier der neuen Saison hievte Vahdet II auf Rang neun, Leu steht nun auf Platz 13.