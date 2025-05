Stöckheim siegt endlich wieder; Blitzstart von Leu; Remis in Weddel

Am vergangenen Wochenende standen in der Kreisliga sechs Partien des 22. Spieltags auf dem Programm, nachdem die Freien Turner bereits am Mittwoch gegen Lehndorf gewannen. Von den sechs geplanten Partien fanden allerdings nur fünf Spiele statt, nachdem Kralenriede nicht gegen BSC Acosta II antrat und das Spiel mit 0:5 gewertet wurde..