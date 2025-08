Stodbärn per Herzschlag-Finale zum Dreier - R'mannsfelden obenauf!

"Das war unser dritter Sieg in Folge, den wollten wir unbedingt", sagt ein nach 90 Minuten erleichterter Alexander Adam - und fügt hinzu: "Wir befinden uns weiterhin auf einem guten Weg." Erleichtert war Grafenaus Coach deshalb, weil seine Mannschaft die Partie gegen Mauth in der zweiten Hälfte noch einmal unnötig spannend machte. Denn mit einer 4:0-Führung (u.a. per Doppelschlag von Raml) im Rücken hätten die Stodbärn das Ding lockerflockig nach Hause fahren müssen, ließen den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer aber noch einmal auf 3:4 (in Mauther Unterzahl!) herankommen. Die Madl-Elf fällt nun in der Tabelle von Rang eins auf zwei zurück, für Grafenau geht von fünf auf drei vor.

Neuer Tabellen-Primus ist ab sofort die SpVgg Ruhmannsfelden, die sich mit einer starken Leistung auf heimischem Geläuf gegen den TSV Waldkirchen mit 3:0 durchsetzen konnte. Die Tore für die Freidhofer-Elf schossen Brunner, Menacher und Achatz. Nach dem Schaldinger-Zwischentief scheint Ruhmannsfelden wieder auf Kurs zu sein. Waldkirchen muss nach dem 1:2 gegen Deggendorf eine weitere Niederlage (nun auf Rang elf verharrend) verkraften.

Der SV Garham hat sich gegen den SV Hutthurm wacker geschlagen - und mit einem 2:1-Heimerfolg den jüngsten Schnitzer gegen Oberdiendorf (1:3) wieder ausgemerzt. Die Truppe von Stefan Richter bleibt zwar vorläufig auf Tabellenplatz acht, fängt sich aber nach der Mauther 2:4-Niederlage eine neuerliche Watschn ein. Garham hingegen scheint die Sonne auf Rang vier ins Gesicht.

In Niederalteich duellierte sich die heimische SpVgg gegen ein weiteres Waidler-Team: Der SV Grainet reiste nach dem jüngsten 0:1 in Obernzell erneut an die Donau und erkämpfte sich nach einem 0:2-Rückstand am Ende noch einen verdienten Punkt. Beide Teams bleiben jedoch vorerst im Tabellenkeller zurück.