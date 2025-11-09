Stockhaus schießt Treubund zu drei Big Points

Der MTV Treubund Lüneburg landet den Befreiungsschlag! Nachdem die Hausherren eine 2:0-Führung aus der Hand gaben, drohte die Begegnung zu kippen. Stattdessen gelang es den Turnern, im entscheidenden Moment wieder hochzuschalten.

Dass sich die Salzstädter eine Menge vorgenommen hatten, war ihnen von der ersten Minute an anzumerken. Max Börner blieb vor dem gegnerischen Kasten cool und traf zur Führung (10.), Vüsal Mammadov legte mit einem sehenswerten Abschluss nach (16.).

Obwohl Hagen-Torjäger Finn-Niklas Klaus früh Feierabend hatte, arbeiteten sich die Gäste dann zurück ins Spiel. Der eingewechselte Lasse Thielebeule glich noch vor der Pause aus (43.), nach dem Seitenwechsel gelang Arne Birreck der Ausgleich (60.).

Treubund brach nun allerdings keinesfalls ein, sondern lieferte die passende Antwort. Die Lüneburger erspielten sich gute Torchancen, von denen Jonni Stockhaus eine für den 3:2-Siegtreffer nutzte (79.). In der nächsten Woche (So., 16.11.,, 14 Uhr) treten die Turner in Scharmbeck beim nächsten Mitkonkurrenten an.