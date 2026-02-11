Stocker wird zur neuen Saison Trainer der SGM Ringschnait/Mittelbuch Zudem gibt es auch eine Vertragsverlängerung bei der SGM von Matthias Kloos · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Markus Stocker (links im Bild) folgt auf Reiner Voltenauer – Foto: FV/SGM

Die SGM Ringschnait/Mittelbuch stellt frühzeitig die Weichen für die kommende Saison und gab gegenüber FuPa bekannt das Markus Stocker (42) das Traineramt von Reiner Voltenauer übernimmt. In der Bezirksliga Oberschwaben steht die Spielgemeinschaft aktuell mit 37 Punkten auf Rang drei, vier Punkte hinter dem Tabellenzweiten SGM Ummendorf/Fischbach.

Markus Stocker war zuletzt bis Ende August 2023 Trainer des FV Bad Schussenried, bei dem er über vier Jahre an der Seitenlinie stand und zuvor auch viele Jahre als Spieler aktiv war. Der Verein formuliert die Entscheidung wie folgt: „Zur kommenden Saison bekommt die SGM Ringschnait/Mittelbuch ein neues Gesicht an der Seitenlinie: Markus Stocker folgt auf Reiner Voltenauer.“ Damit endet eine Phase, die sportlich sehr erfolgreich war. Reiner Voltenauer war seit der Saison 23/24 Trainer bei der SGM. In der vergangenen Spielzeit erreichte die Mannschaft das Finale des Bezirkspokals Oberschwaben (den Pokalsieg holte die SF Hundersingen), stand als Tabellenzweiter in der Aufstiegsrunde der Bezirksliga Oberschwaben und scheiterte erst in der Relegation am SC Staig. Auch in der Bezirksliga Riß hatte er zuvor in der Saison 23/24 Rang zwei erreicht. Der Relegationsplatz ist durchaus auch in dieser Spielzeit wieder möglich.

Würdigung der bisherigen Arbeit Die Vereinsmitteilung lässt keinen Zweifel daran, wie hoch Voltenauers Anteil an der Entwicklung eingeschätzt wird: „Gleichzeitig fällt der Abschied von Reiner Voltenauer nicht leicht. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die beiden Vereine Ringschnait und Mittelbuch so hervorragend zusammengefunden haben zu einer SGM. Mit großem Engagement, Leidenschaft und Nähe zur Mannschaft und Verein hat er die Spielgemeinschaft geprägt und nachhaltig mitentwickelt. Dies wird er auch noch die restliche Zeit bei der SGM tun, davon sind wir überzeugt. Verein, Spieler und Verantwortliche bedanken sich jetzt schon mal herzlich für seinen Einsatz und wünschen ihm für seinen weiteren Weg danach alles Gute“ Vertrauen in den Nachfolger Gleichzeitig ist die Entscheidung für Stocker ausdrücklich als Zukunftsschritt formuliert:

„Markus Stocker wird zur neuen Spielzeit die sportliche Verantwortung übernehmen und soll die positive Entwicklung der Mannschaft weiter vorantreiben. Wir sind davon überzeugt, mit ihm den passenden Nachfolger gefunden zu haben.“