Stockende Regionalliga-Reform für Zingler eine »bodenlose Frechheit« Der Präsident von Bundesligist Union Berlin attackiert die Regionalverbände scharf von Mathias Willmerdinger · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Union Berlins Präsident Dirk Zingler hat in einer Medienrunde im Trainingslager in Österreich das Vorgehen in Sachen Regionalliga-Reform verrissen. – Foto: Imago Images

In Sachen Regionalliga-Reform ist es zuletzt ruhig geworden. Bis auf die schwammige Aussage, Regionalverbände und DFB wollen sich an einen Tisch setzen und in den Dialog gehen, ist nicht viel zu vernehmen. Ein Zeitplan? Fehlanzeige. Der stockende Reformprozess hat nun wiederum den Klubboss eines ostdeutschen Erstligisten auf die Palme gebracht. Dirk Zingler, Präsident von Union Berlin, hat in einer Medienrunde im Trainingslager in Irdning in der Steiermark, wo sich die "Eisernen" gerade für die neue Bundesliga-Saison vorbereiten, kein Blatt vor den Mund genommen.

"Das ist eine Katastrophe, was da abgelaufen ist. Das ist vom Verband und gerade von den Regionalverbänden eine bodenlose Frechheit. Da setzen sich Menschen über zwei Jahre zusammen und entwickeln mühsam Vorschläge. Sie einigen sich nach langer Zeit, auch mit Vertretern vom DFB auf ein Modell. Es soll zur Abstimmung gestellt werden, dann wird es still und heimlich nochmals verändert", polterte Zingler los und spielt damit auf die kurzfristig veränderten Leitplanken vor der Abstimmung an. Statt der ursprünglich geplanten 20er-Ligen sollte über Ligen mit nur 18 Teams ein Votum ausgestellt werden, was wiederum viele Vereine irritierte. An dem Ansinnen des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) etwa, doch nichts zu überstürzen und weitere Modelle in Betracht zu ziehen, lässt Zingler kein gutes Haar: "Dann gibt es tatsächlich wahnsinnige Vorschläge aus dem Süden, die sagen, dass man nochmals nach Modellen suchen soll. Da frage ich mich ernsthaft, was die Leute in den letzten Jahren in ihren Verbänden gemacht haben. Das ist alles sehr unsolidarisch."





Das Epizentrum des Protests gegen die verschleppte Regionalliga-Reform ist derzeit die Regionalliga Nordost. Beinahe bei jedem Spiel sind Unmutsbekundungen gegen das Vorgehen zu sehen. Aber auch in der Regionalliga Bayern ist Gegenwind spürbar. Dirk Zingler glaubt, dass sich der Ärger der Fans noch intensivieren wird: "Ich gehe davon aus, dass wir massive Proteste erleben werden. Und die werden hochgehen bis in die Bundesliga. Und das zu Recht. Es ist eine Frechheit, wie Verbände und Funktionäre damit umgehen. Und das müssen sie am Ende spüren. Und am Ende kann ich nur sagen: Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben."