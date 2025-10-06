Stockdorf trotzt tabellenführer Herrsching einen Punkt ab

Torlos endet das Spitzenspiel: Dank starker Defensive und Keeper Uhlemann nimmt Stockdorf einen Punkt beim Tabellenführer mit.
Stockdorf – Der TV Stockdorf hat dem souveränen Tabellenführer TSV Herrsching am Sonntagnachmittag ein beachtliches 0:0 abgerungen. In einer intensiven und umkämpften Partie überzeugten beide Teams in jeweils einer Halbzeit und lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe. Bereits in den Anfangsminuten deutete sich an, dass Stockdorf alles andere als in der Rolle des Außenseiters bleiben wollte. Nach nur sechs Minuten jubelte das Team von Mario Benz erstmals – doch der Treffer wurde wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung zurückgenommen.
Seine Elf hatte die erste Halbzeit komplett im Griff, drückte Herrsching tief in die eigene Hälfte und kam zu mehreren hochkarätigen Gelegenheiten. Ein Freistoß landete an der Latte, ein weiterer Abschluss strich knapp am rechten Pfosten vorbei. „Wir hatten viele, viele Situationen im letzten Drittel“, fasste Benz zusammen.
Nach dem Seitenwechsel wurden die Gastgeber stärker, doch entweder scheiterte der Spitzenreiter an der kompakten Stockdorfer Defensive, dem herausragenden TV-Keeper Oliver Uhlemann oder an der eigenen Chancenverwertung. Zweimal musste Stockdorf in höchster Not auf der Linie klären. „Man merkt halt, dass uns das Training zuletzt gefehlt hat – auch wegen der Wiesn“, stellte Benz schmunzelnd fest. „Wenn man das komplett anschaut, geht das Unentschieden völlig in Ordnung. Wir spielen schließlich als Tabellenachter gegen den Ersten.“