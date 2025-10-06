Stockdorf trotzt tabellenführer Herrsching einen Punkt ab

Umringt von Herrschinger Gegenspielern: Stockdorfs Tim Herrmann (2.v.r.). – Foto: Photographer: Andrea Jaksch

Torlos endet das Spitzenspiel: Dank starker Defensive und Keeper Uhlemann nimmt Stockdorf einen Punkt beim Tabellenführer mit.

Stockdorf – Der TV Stockdorf hat dem souveränen Tabellenführer TSV Herrsching am Sonntagnachmittag ein beachtliches 0:0 abgerungen. In einer intensiven und umkämpften Partie überzeugten beide Teams in jeweils einer Halbzeit und lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe. Bereits in den Anfangsminuten deutete sich an, dass Stockdorf alles andere als in der Rolle des Außenseiters bleiben wollte. Nach nur sechs Minuten jubelte das Team von Mario Benz erstmals – doch der Treffer wurde wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung zurückgenommen.

Seine Elf hatte die erste Halbzeit komplett im Griff, drückte Herrsching tief in die eigene Hälfte und kam zu mehreren hochkarätigen Gelegenheiten. Ein Freistoß landete an der Latte, ein weiterer Abschluss strich knapp am rechten Pfosten vorbei. „Wir hatten viele, viele Situationen im letzten Drittel", fasste Benz zusammen.