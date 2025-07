Stochern, Schießen, Staunen - Listrups Zweite mit Pokal-Spektakel

Auf unserem kompakten Hauptplatz ging unsere Elf von Beginn an sehr couragiert zu Werke. Über die gesamte Spieldauer hinweg verkörperte die Mannschaft die Tugenden des Fußballs: Disziplin, Gemeinschaft, Fleiß und Kampfgeist!

Durch die konzentrierte Arbeit gegen den Ball war es für Langen fast unmöglich, Torchancen zu kreieren.

Die gefährlichste Möglichkeit für Listrup im ersten Durchgang hatte Bernd Hüsing (Comeback nach langer Verletzung), der nach Zuspiel von Hannes am gegnerischen Keeper scheiterte. Mit dem Pausenpfiff gelang es Langen dann jedoch, mit einer scharf hereingespielten Flanke, die unglücklich von einem unserer Spieler abgefälscht wurde, die 0:1-Führung zu erzielen.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Listrup unbeeindruckt und spielte solide weiter. Dennoch erhöhte Langen durch eine sehenswerte Direktabnahme auf 0:2.

Doch dieser Treffer schien eher ein Weckruf für unsere Mannschaft zu sein! Langen fand offensiv kaum noch statt, während Listrup zunehmend vor dem Tor gefährlicher wurde.

Den 1:2-Anschlusstreffer erzielte Jake, der nach einem Pass von Freddy den Ball aus 14 Metern in die lange Ecke und via Innenpfosten versenkte.

Die Chancen häuften sich, und so war es in der 80. Minute erneut Bernd Hüsing, der in gewohnter "Stochermanier" mit der Pike den Ball am Keeper vorbei zum vielumjubelten und verdienten 2:2-Ausgleich einschob.

Nach 90 Minuten stand kein Sieger fest – also musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen!

Langen trat zuerst an und traf nur die Latte. Auf Listruper Seite verwandelten Thommy, Freddy, Mölli und Jonas sicher, während Bübel mit einem stark parierten Elfmeter seine Klasse zeigte. Endstand: 4:2 im Elfmeterschießen!

Abpfiff und Ekstase: Ein unvergessliches und umjubeltes Pokaldebüt für unsere Zweite!