St.Leon mit einer besonderen Konstellation

In Absprache, aller Beteiligten, wird Patrick weiterhin, wenn auch etwas eingeschränkt, dem VfB als Teil des neuformierten Trainerteams erhalten bleiben. Benjamin Schneider war es wichtig, dass die Spieler und folglich als Mannschaft in den Trainingseinheiten und Spielen bestmöglich weiterentwickelt und betreut werden. Dazu wird das Trainerteam in der neuen Saison etwas verändert. Künftig wird es ein gleichwertiges Trainertrio mit Patrick Vogelbacher, Daniel Bender und Timo Weber als Hauptverantwortlichen der 1. Mannschaft geben.

Zusätzlich ist Philipp Amann als Athletiktrainer für die Fußballfitness zuständig und Sigges Schneider weiterhin für die Torhüter. Daniel Bender, Inhaber der B-Lizenz, war zuletzt erfolgreicher Trainer der SG Tairnbach (u.a. erreichte er mit dem A-Ligisten 2x in Folge das Kreispokalfinale) und hat bereits in der Rückrunde Patrick an der Seitenlinie unterstützt. Timo Weber, der ebenfalls über die B-Trainerlizenz verfügt, ist als DFB-Stützpunkttrainer in Mannheim tätig und konnte als Spieler in höheren Klassen in unterschiedlichen Vereinen viel Erfahrung sammeln.