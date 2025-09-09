St.Leon ist raus

Da war nichts drin. Der VfB St.Leon hat den Einzug ins Viertelfinale des badischen Pokalwettbewerbs verpasst. Beim mittelbadischen Landesligisten SV Huchenfeld setzte es am Mittwochabend eine 1:4-Niederlage. Huchenfeld gastiert im Viertelfinale beim 1.FC Bruchsal.

Damit ist das Viertelfinale komplett. Am Dienstag fanden die letzten noch ausstehenden Achtelfinals statt, wobei der SV Sandhausen beim FC Zuzenhausen mit 2:0 und der FC-Astoria Walldorf mit 4:0 beim TSV Tauberbischofsheim gewinnen konnten.

Es wurde die erwartet schwere Partie unter der Woche bei 70 Kilometern Anfahrt für die St.Leoner und der Spielverlauf gestaltete sich obendrein maximal unglücklich. Nach Gegentreffern von Emre Yavuz (3. Spielminute) und Julian Benzinger (6.) lag der VfB nach wenigen Minuten bereits mit 0:2 im Hintertreffen. Zur Pause stand es 0:3, im zweiten Abschnitt traf jedes Team noch einmal, ehe das deutliche Endergebnis feststand.

SV Waldhof Mannheim vs. FC-Astoria Walldorf

1. FC Bruchsal vs. SV Huchenfeld

1. FC Grünsfeld vs. SV Sandhausen

Zum Vorbericht:

"Von der Qualität her müssten wir sie eigentlich schlagen", sagt Benjamin Schneider voller Selbstbewusstsein. St.Leons Sportlicher Leiter gibt aber zu bedenken, "dass die Aufgabe mit der weiten Anreise unter der Woche eine andere Situation für uns darstellt." Kapitän Erik Gräf muss obendrein aus privaten Gründen passen.

Sollte St.Leon gewinnen, käme es im Viertelfinale zu einem Auswärtsspiel beim Verbandsligisten 1.FC Bruchsal. Schneider sagt offen: "Das ist für die Motivation ein bisschen schade, wenn du dann bei einem klassenhöheren Klub auswärts antreten musst, wenn andererseits der Waldhof noch in der Verlosung gewesen ist." Andererseits lockt ab dem Viertelfinale etwas Preisgeld und das sollte der Motivation hingegen wieder zuträglich sein.

Viel Zeit im Auto muss am Dienstag und Mittwoch Patrick Vogelbacher verbringen. Der VfB-Coach kommt innerhalb von 24 Stunden an zwei verschiedene Enden des Verbandsgebiets. Am Dienstag gastiert er in seiner Funktion als Co-Trainer des Regionalligisten FC-Astoria Walldorf beim TSV Tauberbischofsheim (Anpfiff, 19 Uhr).

Inmitten einer englischen Woche ist davon auszugehen, dass FCA-Cheftrainer Andreas Schön zumindest etwas rotiert. "Aufgrund unserer Verletzungen wird das aber nicht komplett funktionieren, deshalb werden einige auch wieder auflaufen, die bereits am Freitag gespielt haben", verrät Schön. Die Form stimmt jedenfalls trotz der 1:3-Niederlage gegen die SGV Freiberg. Die Partie gegen den Spitzenreiter bot Regionalliga-Fußball auf höchstem Niveau.

Wenn der zu erwartende Sieg in Tauberbischofsheim gelingen sollte, käme es im Viertelfinale zum Gastspiel beim SV Waldhof Mannheim. Hier hatten die Astorstädter ähnliches Lospech wie die St.Leoner, da sie zu einem klassenhöheren Konkurrenten müssten, was natürlich ein großer Nachteil wäre.

Zeitgleich am Dienstag ist der SV Sandhausen beim FC Zuzenhausen zu Gast. Im Duell zweier Absteiger, die obendrein stockend in 2025/26 gestartet sind, kann sich der Sieger frisches Selbstvertrauen für den Ligaalltag beschaffen.

Bereits eingetütet, beziehungsgezogen gezogen, ist die Partie zwischen dem ASV Eppelheim und dem VfR Mannheim. Die Landesliga-Elf von Markus Schmid hat mit dem FC Nöttingen bereits einen Oberligisten aus dem Wettbewerb gekickt und will dieses Kunststück gegen den VfR wiederholen. Terminiert sind die Viertelfinals noch nicht.