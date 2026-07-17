STK Eilvese: Zwangsabstieg aus der Landesliga vorerst bestätigt

– Foto: Sascha Drenth

Der STK Eilvese war nach der Vizemeisterschaft in der vergangenen Landesliga-Saison und dem Gewinn des Bezirkspokals für viele als einer der Topfavoriten auf die Meisterschaft in der neuen Spielzeit gehandelt worden. Nach der beeindruckenden Aufholjagd in der Rückrunde und mit einem bereits jetzt oberligatauglichen Kader schienen die Voraussetzungen dafür gegeben.

Kurz vor dem Saisonstart folgte jedoch der Rückschlag. Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) stufte den STK Eilvese in die Bezirksliga Hannover 1 zurück. Nach Angaben des Verbandes erfüllte der Verein die Voraussetzungen für die Landesliga nicht, weil in der vergangenen Saison zu wenige Spieler bei den Junioren zum Einsatz kamen.

Der STK Eilvese widersprach dieser Entscheidung und legte Rechtsmittel ein. Das Bezirkssportgericht Hannover wies den Einspruch nun zurück.