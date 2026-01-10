STK Eilvese verpflichtet Innenverteidiger Leo Klipphahn

Der STK Eilvese hat auf seinem Instagram-Kanal die Verpflichtung von Leo Klipphahn bekanntgegeben. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger verstärkt ab sofort die Defensive des Landesligisten und soll dem Abwehrzentrum zusätzliche Stabilität verleihen.

Mit einer Körpergröße von 1,92 Metern bringt Klipphahn viel Präsenz für das Zentrum der Defensive mit. Er gilt als robuster Spieler mit gutem Stellungsspiel und soll seine Qualitäten nun auf Landesliga-Niveau einbringen.

Seine fußballerische Ausbildung absolvierte Klipphahn in mehreren Nachwuchsleistungszentren. Zu seinen Stationen zählten der VfL Wolfsburg, der FC Ingolstadt 04 sowie Eintracht Braunschweig, wo er Erfahrungen auf hohem sportlichem Niveau sammelte. Beim STK Eilvese möchte er nun den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen.