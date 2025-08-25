STK Eilvese und TSV Barsinghausen bleiben makellos

– Foto: Sascha Drenth

Die Landesliga Hannover hatte am Wochenende mehrere klare Ergebnisse zu bieten. Während Eilvese und Barsinghausen ihre weiße Weste wahrten, steckt Arminia Hannover tief im Tabellenkeller fest. Aufsteiger Bruchhausen-Vilsen verpasste den nächsten Punktgewinn knapp.

SV Arminia Hannover (16. Platz/1 Punkt) – STK Eilvese (1. Platz/12 Punkte) 1:2 Arminia Hannover bot dem Spitzenreiter lange Paroli, musste sich am Ende aber geschlagen geben. Nach der frühen Führung durch Saglam glich Nehme kurz nach der Pause aus. Ein Treffer von Bengharda entschied die Partie zugunsten der weiterhin makellosen Eilveser.

SV Arminia Hannover: Dominik Grimpe, Moritz Alten, Yannick Bahls, Vladyslav Pronko (86. Aleksejs Petrovs), Emin Sassi (82. Shin Akimoto), Malik Dieudonne Mamadou (74. Justin Grete), David Sitzer, Anis Nehme (74. Dominik Karaca), Delchad Jankir (82. Abdulmalik Abdul), Aron Gebreslasie, Frank Emeka Munu - Trainer: Henrik Larsen - Trainer: Philip Rietzke

STK Eilvese: Julian Wenzl, Mohammed Bengharda, Ethan Hunter, Tom Mehlberg, Jared-Loic Kambamba Mubamba, Rodi Celik (94. Nizat Mikayilli), Ioannis Gkegkprifti (56. Can Gökdemir), Erhan Yilmaz, Lukas Schorler, Murat Saglam (87. Onur Capin), Mohamad Saade - Trainer: Daniel Degner - Trainer: Deniz Cicek - Trainer: Michael Elfert

Schiedsrichter: Tanju Beinke

Tore: 0:1 Murat Saglam (23.), 1:1 Anis Nehme (48.), 1:2 Mohammed Bengharda (79.)

-------------------------------------------- HSC BW Schwalbe Tündern (15. Platz/3 Punkte) – SV Newroz Hildesheim (10. Platz/3 Punkte) 3:2 Tündern erwischte mit zwei Treffern in der Anfangsviertelstunde einen Traumstart. Doch Newroz kämpfte sich mit Houban und Eilers zurück. In der Schlussphase traf Aydin zum viel umjubelten Sieg, ehe zwei Platzverweise für Newroz die Aufholjagd endgültig stoppten.

HSC BW Schwalbe Tündern: Kolja Kowalski, Robin Hanus, Dogukan Aksu, Jaden Jerome Geschle, Bartosz Palm, Alen Kestic, Sinan Korkmaz, Yekta Berk Kahraman (60. Lorenco Rebic), Julian David (94. Abdulqader Aljashi), Luca-Nils Kleinschmidt (74. Ugur Aydin) (91. Christiano Figueiredo Santos), Niklas Berndt - Trainer: Rik Balk - Trainer: René Hau

SV Newroz Hildesheim: Pascal Frank Mitros, Daniel Rotenberg, Abdul Samed Oumaron, Niclas Treu, Sebastian Emmert, Moritz Gollmer (74. Lucien Marcel Jimenez Tejeda), Amadou Sesay, Arda Özdemir (44. Jannis-Finn Kniepen), Ibrahim Houban (55. Retwan Defli), Kamil Jermakowicz, Justin Eilers - Trainer: Maximilian Dentz - Trainer: Mustafa Cinibulak

Schiedsrichter: Yannik Meier (Georgsmarienhütte)

Tore: 1:0 Luca-Nils Kleinschmidt (4.), 2:0 Bartosz Palm (16.), 2:1 Ibrahim Houban (23.), 2:2 Justin Eilers (80.), 3:2 Ugur Aydin (87.)

Gelb-Rot: Justin Eilers (91./SV Newroz Hildesheim/)

Gelb-Rot: Daniel Rotenberg (99./SV Newroz Hildesheim/) -------------------------------------------- TSV Godshorn (17. Platz/0 Punkte) – TSV Krähenwinkel/Kaltenweide (5. Platz/9 Punkte) 0:3 Godshorn blieb auch im vierten Spiel ohne Punkt, während Krähenwinkel/Kaltenweide souverän siegte. Paßing traf doppelt, Piepenbrink machte den Deckel drauf. Der TSV präsentiert sich in der Spitzengruppe stabil, während Godshorn früh in der Saison ins Hintertreffen gerät.

TSV Godshorn: Selmir Brkic, Srecko Rogovic, Niclas Stegmann, Nick-Luis Detsch (69. Marcel Schustereit), Sven Patz, Flemming Tappenbeck (62. Samir Kasumovic), Lluis Cendon-Galati-Rando (62. Nana Abrokwah Sarpong), Almir Kasumovic, Aaron Müller-Matheis (62. Nico Bahrs), Kirill Magidov, Strahinja Petrovic (83. Lasse Hilgefort) - Trainer: Guido Schustereit

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide: Philipp Houck, Florian Houck, Colin Piepenbrink (81. Christopher Wiesner), Vladislav Maslyakov, Marc-Kevin Pohl, Max Radowski, Philipp Kahl, Felix Avila (67. Paul Bock), Jan-Christoph Thom (87. Franz Hellwig), Marvin Paßing (85. Artan Husaj), Marlon Pickert (75. Xhuliano Peqi) - Trainer: Pascal Preuß

Schiedsrichter: Lars Dierksen

Tore: 0:1 Marvin Paßing (18.), 0:2 Marvin Paßing (51.), 0:3 Colin Piepenbrink (78.) -------------------------------------------- SV 1946 Bavenstedt (9. Platz/4 Punkte) – SC Hemmingen-Westerfeld (3. Platz/10 Punkte) 2:5 Bavenstedt ging zwar früh in Führung, konnte den Druck der Gäste aber nicht standhalten. Ein Doppelschlag kurz vor der Pause drehte die Partie. Hemmingen setzte nach dem Seitenwechsel konsequent nach und unterstrich mit einem klaren Auswärtserfolg seine Ambitionen.

SV 1946 Bavenstedt: Jan Arendt, Florian Sarstedt, Noah Sander, Louis Garbelmann (83. Till-Bastian Franzmann), Luis Baule (76. Cedric Jahnel), Sven Reimann (76. Tristan Heine), Noah Warneboldt, Aaron Wedekind (76. Sandro-Jose Padial), Mark Liroy Büsing (76. Rudi Hasso), Max Wasl, Luca Bartels - Trainer: Michael Jarzombek - Trainer: Ali Varol

SC Hemmingen-Westerfeld: David Ndiaye, Justin Hansow (57. Alexander Druzhynin), Clemens Grage, Denis Rosnowski, Yannick Kranz, Bethel Mensah (57. Ole Bentlage), Niclas Tanner (78. Marlo Smak), Luca Joel Warnecke (20. Michael Gerlach), Finn-Marten Scharenberg, Benedikt Biehl, Christopher Schultz (60. Maksym Kurupko) - Trainer: Tim-Hendrik Hoffmann

Schiedsrichter: Kian Gorny

Tore: 1:0 Max Wasl (7.), 1:1 Christopher Schultz (41. Foulelfmeter), 1:2 Yannick Kranz (42.), 1:3 Denis Rosnowski (58.), 1:4 Niclas Tanner (71.), 1:5 Niclas Tanner (76.), 2:5 Max Wasl (90.) -------------------------------------------- SV Bruchhausen-Vilsen (11. Platz/3 Punkte) – TSV Barsinghausen (2. Platz/12 Punkte) 2:4 Vor 1000 Zuschauern zeigte Aufsteiger Bruchhausen-Vilsen großen Kampfgeist. Nach 0:2-Rückstand gelang durch Garaf und Madun der Ausgleich. Doch Barsinghausen schlug eiskalt zurück und verteidigte dank Ritzkas Doppelpack seine perfekte Bilanz.

SV Bruchhausen-Vilsen: Maximilian Kues, Dennis Böschen, Nick Plate, Jost-Eike Behrens, Timo Beckedorf (75. Jakob Warnke), Jan-Christoph Kornau (46. Manka Madun), Marvin Glander (85. Salam Garaf), Bjarne Meyer, Nick Brockmann, Walid Garaf, Leo Wolf - Trainer: Torsten Klein - Trainer: Philipp Witschke

TSV Barsinghausen: Luca-Leon Möller, Malte Grittner, Maximilian Klein (85. Justus Störmer), Florian Nolte, Hammed Obisesan (59. Luca Ritzka), Luca Triebsch, Arjen Kaya, Angelos Livas (79. Justin Zhukhovitskiy), Maurice Lapöhn (90. Robin Abram), Leon Büsing (75. Jannis Erler), Francesco Guglielmino - Trainer: Toni Pagano-Scorcio - Trainer: Ricardo Diaz

Schiedsrichter: Till Schierbaum - Zuschauer: 1000

Tore: 0:1 Angelos Livas (26. Foulelfmeter), 0:2 Leon Büsing (36.), 1:2 Walid Garaf (61.), 2:2 Manka Madun (76.), 2:3 Luca Ritzka (78.), 2:4 Luca Ritzka (90.+2)

Besondere Vorkommnisse: Nick Plate (SV Bruchhausen-Vilsen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (58.). -------------------------------------------- TSV Mühlenfeld (13. Platz/3 Punkte) – OSV Hannover (12. Platz/3 Punkte) 3:1 OSV Hannover ging kurz vor der Pause in Führung, schien das Spiel unter Kontrolle zu haben. Doch Mühlenfeld drehte die Partie mit drei Treffern in der zweiten Hälfte. Joker Ernst setzte den Schlusspunkt in einer umkämpften Begegnung.

TSV Mühlenfeld: Tim Müller, Ali Saade, Marc Bodenburg, Mahir Bingöl, Niklas Ehrcke, Niklas Pohl (46. Dominik Ernst), Tobias Alker (67. Felix Berger), Gianluca Axler (79. Silas Bämpfer), Noah Peters, Joshua Meyer, Lukas Goro - Trainer: Mario Pohl

OSV Hannover: Maximilian Kemmesies, Ferhat Bikmaz, Bülent Durduran, Noah Manke (71. Kjell Pape), Roddick-Nsimba Sala, Alessandro Basaldua (57. Emir Tan), Oskar Morling (89. Mohammed Gharib), Tim Renfordt, Abel Tedros, Yasin Ayaz (62. Sardan Miho), Silas Darwin Beckmann (80. Dominic Vilches-Bermudez) - Trainer: Yilmaz Dag

Schiedsrichter: Jools-Niel Noack

Tore: 0:1 Ferhat Bikmaz (43.), 1:1 Felix Berger (68.), 2:1 Noah Peters (81.), 3:1 Dominik Ernst (86.) -------------------------------------------- VfR Germania Ochtersum (14. Platz/3 Punkte) – 1. FC Wunstorf (4. Platz/9 Punkte) 0:5 Der 1. FC Wunstorf dominierte den Aufsteiger von Beginn an und stellte die Weichen schon im ersten Durchgang auf Sieg. Singin und Cakir sorgten für eine beruhigende Führung, Bilmez erhöhte kurz darauf. Mit einem Doppelpack von Singin und dem späten Tor von Mensah fiel das Ergebnis am Ende deutlich aus.

VfR Germania Ochtersum 1924: Kilian Blanke, Maximilian-Alexander Schulze (46. Lukas Kasten), Paul Emmerling, Daniel Klages, Lukas Hartmann, Jan-Calvin Hein, Mohamed Ismail (67. Daniiel Hurtskaia), Christian Engel (84. Patrick Sowa), Wael Ismail, Philipp Timkov (84. Cem Tunakan), Horan Khalil Alo (46. Viktor Cornelius Schmitz) - Trainer: Stefan Staar

1. FC Wunstorf: Marc Engelmann, Daniel Stojanov, Kris-Lennart Müller (72. Armin Pjetrovic), Riccardo Diaco (76. Souley-Bright Kone), Zeki Dösemeci, Berkan-Ibrahim Cakir, Richard Mensah, Rezzan Bilmez, Tugrancan Singin (56. Bastian Gandyra), Xelat Atalan, Enes-Bayram Demirsoy - Trainer: Naim Gasmi

Schiedsrichter: Niklas Seide

Tore: 0:1 Tugrancan Singin (10.), 0:2 Berkan-Ibrahim Cakir (36.), 0:3 Rezzan Bilmez (37.), 0:4 Tugrancan Singin (45.), 0:5 Richard Mensah (90.+2) -------------------------------------------- SSG Halvestorf-Herkendorf (7. Platz/7 Punkte) – SV Iraklis Hellas Hannover (8. Platz/4 Punkte) 1:1 Die Gäste gingen nach der Pause durch Chahrour in Führung. Halvestorf antwortete spät durch Tegtmeyer und verdiente sich so den Punktgewinn. Beide Teams behaupten sich damit im Tabellenmittelfeld.