STK Eilvese bindet Kapitän Saade – Kone kehrt zurück

– Foto: STK

Der STK Eilvese aus der Landesliga Hannover kann für die kommende Saison mit einer wichtigen Personalie planen: Mo Saade hat seinen Vertrag verlängert. Der Kapitän trägt seit Juli 2018 das Trikot des STK und gilt im Verein als feste Größe. In Eilvese wird Saade für seine Konstanz, seine Loyalität und seine Rolle als Führungsspieler geschätzt.

„Für mich stand von Anfang an fest, dass ich meinen Weg beim STK weitergehen und meinen Vertrag verlängern möchte. Dieser Verein ist für mich mehr als nur Fußball“, sagt Saade. Als Kapitän sei es ihm eine Herzensangelegenheit, weiterhin Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam mit dem Team jeden Tag alles herauszuholen.

Neben der Vertragsverlängerung vermeldete der STK auch einen Rückkehrer: Souley-Bright Kone schließt sich erneut dem Verein an. Der 21-Jährige ist defensiv flexibel einsetzbar und kann sowohl in der Abwehr als auch im defensiven Mittelfeld spielen. In der vergangenen Saison kam Kone bereits zu mehreren Einsätzen und soll nun mit neuer Motivation eine zusätzliche Option für die Defensive werden.