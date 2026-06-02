Stjepanovic setzt sich die Krone auf – Ungerath knapp dahinter

Was für ein spannendes Rennen bis zum letzten Spieltag! Am Ende setzte sich Laris Stjepanovic von der SpVgg Unterhaching II durch und steht an der Spitze der Torjägerliste der Landesliga Südost. Insgesamt 32 Saisontore erzielte der Angreifer für Haching II und den TSV Grünwald.

Robin Ungerath lieferte sich bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Stjepanovic. Mit 31 Saisontoren liegt der Stürmer des TSV Wasserburg nur einen Treffer hinter dem Hachinger. Ungerath wird das verkraften können – schließlich stieg er mit Wasserburg in die Bayernliga auf.