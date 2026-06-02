Stjepanovic setzt sich die Krone auf – Ungerath knapp dahinter

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Südost in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Was für ein spannendes Rennen bis zum letzten Spieltag! Am Ende setzte sich Laris Stjepanovic von der SpVgg Unterhaching II durch und steht an der Spitze der Torjägerliste der Landesliga Südost. Insgesamt 32 Saisontore erzielte der Angreifer für Haching II und den TSV Grünwald.
Robin Ungerath lieferte sich bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Stjepanovic. Mit 31 Saisontoren liegt der Stürmer des TSV Wasserburg nur einen Treffer hinter dem Hachinger. Ungerath wird das verkraften können – schließlich stieg er mit Wasserburg in die Bayernliga auf.
Komplettiert wird das endgültige Podium der Landesliga Südost von Timo Portenkirchner. Zwar blieb der Torjäger in den letzten beiden Saisonspielen ohne eigenen Treffer, insgesamt kommt Portenkirchner vom ESV Freilassing dennoch auf 28 Tore.
1. Laris Stjepanovic, SpVgg Unterhaching II (TSV Grünwald): 32 Tore
1. Robin Ungerath, TSV 1880 Wasserburg: 31 Tore
3. Timo Portenkirchner, ESV Freilassing: 28 Tore
4. Sebastian Spinner, TSV Kastl: 20 Tore
5. Michael Renner, TSV Kastl: 18 Tore
6. Daniel Koch, SV Aubing: 17 Tore
7. Jason Eckl, SpVgg Unterhaching II: 16 Tore
7. Emil Kierdorf, VfB Hallbergmoos-Goldach: 16 Tore
7. Daniel Leugner, TSV Grünwald, 16 Tore
10. Philipp Zimmerer, SpVgg Unterhaching II: 15 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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