Stjepanovic holt auf – Zimmerer nicht mehr alleine an der Spitze

In der Landesliga Südost teilen sich zwei Jungspunde den ersten Platz auf dem Torjäger-Treppchen. Den Anfang macht Laris Stjepanovic. Mit 18 Jahren geht der frühere Ingolstädter erstmals im Herrenbereich auf Torejagd – und das mit Erfolg. Elf Tore gelangen Stjepanovic bislang. Im vergangenen Monat traf er dreimal. Erst schnürte er gegen Unterföhring einen Doppelpack und sieben Tage später schenkte er dem ESV Freilassing eine Bude ein. In der unfassbar engen Liga hat der Stürmer maßgeblich Anteil daran, dass der TSV Grünwald in das Aufstiegsrennen miteingebunden ist.

Die gleiche Ausbeute besitzt Philipp Zimmerer von der Zweitvertretung der SpVgg Unterhaching. Im September traf der 19-Jährige doppelt bei der 7:0-Klatsche gegen den TSV Eintracht Karlsfeld. Mit seinen Toren gibt das Talent immer wieder Gründe, warum ihn Sven Bender in die erste Mannschaft holen sollte. Zimmerer gab bereits im August sein Regionalliga-Debüt, kam allerdings seither nicht mehr zu Einsatzminuten. Vielleicht ein extra Motiviationsgrund, um die Landesliga Südost zu zerschießen?

Das aktuelle Podium wird von Sebastian Spinner komplettiert. Der langjährige Mittelfeldspieler des TSV Kastl zeigt sich erneut als wichtiger Spieler. Neunmal traf Spinner bislang in das gegnerische Tor. Doch nicht nur das Toreschießen liegt dem 33-Jährigen. Auch das Bedienen seiner Mitspieler gefällt dem Kastl-Spieler. In den 13 absolvierten Partien verbuchte er bislang neun Vorlagen. Insgesamt hat Spinner damit 18 Scorerpunkte – Liga-Bestwert.

Torschützenliste:

1. Laris Stjepanovic, TSV Grünwald: 11 Tore