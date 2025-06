Stinstedt vollzieht den Umbruch

Für die SG Stinstedt war es die erwartet schwere Saison, mit der die Verantwortlichen nicht komplett zufrieden sind. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Winckler lief als Elfter in der Bezirksliga Lüneburg 4 ein, musste allerdings während der Saison auch nie ernsthaft um den Klassenerhalt bangen. Einen Abstiegsplatz belegte die Mannschaft nur nach dem zweiten Spieltag und hielt sich danach im Mittelfeld der Tabelle auf. Auch wenn die Punkteausbeute keine Euphorie auslöste, profitierte die Mannschaft von der Gemeinschaft und guten Stimmung im Team. Das Ziel, junge Spieler an den Herrenbereich heranzuführen und den Umbruch einzuleiten, wurde erreicht.

Somit wird die SG Stinstedt ein neues Gesicht bekommen. Etablierte, ältere Kicker treten nach und nach in den Hintergrund. Die jüngeren Spieler sollen an die Bezirksliga herangeführt werden und sich zu Leistungsträgern entwickeln.

Fest von der U19 wechseln Henrik Amberge, Tobias Diehl, Colin Odhiambo, Anton Lehmann, Tom Breuers, Jan von Harten, Mads Schneider, Daniel Shkrebko und Lorenz Breffka zur SG. Außerdem verstärken Leon Dammann (SG FAW), Fynn Petersen (eigene 2. Herren) und Ben Bruns (FC Hagen/Uthlede) die Mannschaft zur kommende Saison.

Christoph Roes (Pause), Mathis Wencke, Tobias Rittker und Fynn Janßen (alle berufliche Gründe) stehen ab sofort nicht mehr zur Verfügung.

Der Mix aus den älteren, erfahrenen Spielern und den Talenten verspricht eine spannende Saison, in der die SG schnell die nötigen Punkte für den Klassenerhalt sammeln möchte, um dann den Blick wieder nach oben zu wagen.

Neben dem Gemeindeturnier in Düring hat die SG Stinstedt noch zwei Testspielkracher in der Vorbereitung für die Stinstedter Anhänger geplant. Am 4. Juli trifft die SG auf den FC Hagen/Uthlede (Anpfiff in Stinstedt ist um 19.00) und am 7. Juli ist Blau Weiss Bornreihe in Stinstedt zu Gast (Anpfiff 14.00).