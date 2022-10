– Foto: FuPa Lüneburg

Stinstedt siegt beim Spitzenreiter Riemann trifft in Hammah +++ Stotel verliert in Groden +++ Faw unterliegt in der Nachspielzeit

In der Fußball-Bezirksliga Lüneburg mussten die hiesigen Teams auswärts ran.

Der TSV Stotel unterlag beim Grodener SV mit 1:3. Für den Führungstreffer des Grodener SV zeichnete Bruno da Silva Oliveira verantwortlich (24.). Berendt Knoop sicherte TSV Stotel nach 27 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Doch in der zweiten Halbzeit schockte erneut da Silva Oliveira mit einem schnellen Doppelpack (67./69.) die Gäste. Auch die SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst konnte beim 2:3 beim FC Eintracht Cuxhaven nicht punkten. Jonas Wirries zeichnete für beide SG-Treffer verantwortlich.