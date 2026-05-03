Stinstedt holt Big Points in Bokel

– Foto: Harneit (Archiv)

Für Stinstedt war dies erst der dritte dreifache Punktgewinn auf fremdem Platz in der laufenden Saison, durch den das Team mit nun 32 Punkten auf den zehnten Tabellenplatz klettert. Damit sammelte die Mannschaft wichtige Zähler im Abstiegskampf gegen einen MTV Bokel, der bisher eine starke Rückrunde absolviert hatte. Sieben Punkte besteht nur der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Die Partie begann mit einer Großchance für die Hausherren, als Newen Westphale in der 18. Minute freistehend im Zentrum scheiterte. Die Führung erzielten jedoch die Gäste in der 24. Minute: Spielertrainer und Ex-Bokeler Sebastian Winckler trat nach einem Foul an ihm selbst zum Freistoß an und verwandelte diesen aus 20 Metern direkt im rechten Eck.