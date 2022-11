Stinstedt gewinnt Derby gegen FAW Stotel besiegt Geversdorf 3:0

Im vorletzten Spiel vor der Winterpause brachte Malte Wencke die Mannschaft von Trainer Jonathan Küther in Führung (31.). Die überlegenen Gastgeber versäumten es lange, den zweiten Treffer nachzulegen. Erst in der 85. Minute schoss Fynn Bertl das 2:0. Dennoch gab es eine turbulente Schlussphase, in der Maik von Glahn per Strafstoß das 1:2 für FAW (90.+2) erzielte. Es gab weitere vier Minuten Nachspielzeit, doch der Ausgleich gelangen den Gästen nicht mehr.