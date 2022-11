Stinstedt erwartet A/O II

Die Oberliga-Reserve reist mit drei Niederlagen in Folge an, hat zuletzt aber dem Tabellenführer MTV Hammah beim 2:3 zugesetzt. Derby-Sieger Stotel hofft, am Sonntag beim TuS Eiche Bargstedt nachlegen zu können (14 Uhr). Die „Eichen“ stellen mit 43 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga. Die SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst hat am Sonntag einen schweren Gang zum Tabellenzweiten Grodener SV vor sich (14 Uhr). Bruno da Silva Oliveira, früher beim ESC Geestemünde, hat schon 13 Tore für die Cuxhavener erzielt. (dir)