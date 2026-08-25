»Stinksauer« auf Regionalliga-Platz 1: Warum Buchbach überrascht

Nein, zufrieden schaute er wirklich nicht drein. "Jetzt in der Kabine war ich grad stinksauer und habe einige deutliche Worte gewählt", grantelte Sven Zurawka am Freitagabend ins Mikrofon des BFV. Was war gerade passiert? Hatte seine Mannschaft eine Klatsche kassiert? Im Gegenteil: Der TSV Buchbach hatte soeben mit 3:1 sein Auswärtsspiel bei der SpVgg Ansbach gewonnen und war damit auf Platz eins der Regionalliga Bayern gesprungen.
Zufrieden zurücklehnen, das ist also nicht die Sache von Sven Zurawka. "Er ist sehr akribisch und sehr fleißig. Zudem erkennt er Dinge früh, zieht die Lehren daraus und versucht gegenzusteuern. Kurzum: Er macht bislang einen sehr guten Job", lobt Buchbachs Abteilungsleiter Georg Hanslmaier. Das Nicht-zufrieden-Sein, hungrig bleiben, weitermachen, weiter arbeiten, das beschreibe den Übungsleiter recht gut. Was dem TSV-Coach in Ansbach missfiel: Seine Mannschaft ruhte sich nach einem komfortablen 3:0-Vorsprung ein bisschen zu sehr auf den Lorbeeren aus, wodurch ihr das Spiel beinahe noch entglitten wäre.
Von den Auftritten der Mannschaft ist Hanslmaier angetan, was aber auch nicht von Ungefähr kommt. "Wir haben eine richtig gute Truppe beisammen. Der Kader ist ausgewogen, die Neuzugänge schlagen bisher ein. Und unsere Außenbahnen sind mit Joe Wieselsberger und Faton Dzemailji für Regionalliga-Verhältnisse schon außergewöhnlich gut besetzt." Personell werden die Buchbacher deshalb auf den letzten Metern der Sommertransferperiode auch nicht mehr nachjustieren - außer es passiert Außergewöhnliches. "Sollte sich jetzt unvorhergesehen noch eine tolle Option auftun, bei der wir fast nicht nein sagen können, dann würden wir wahrscheinlich noch aktiv werden. Aber es sieht nicht danach aus", so Hanslmaier, der dem Treiben der Konkurrenz also ganz entspannt zusehen kann.
Am kommenden Samstag kommt nun die SpVgg Bayreuth in die SMR-Arena, am Dienstag dann wartet das Pokalduell im Grünwalder Stadion beim TSV 1860 München auf die Buchbacher.