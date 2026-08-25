»Stinksauer« auf Regionalliga-Platz 1: Warum Buchbach überrascht Viel Lob für Coach Sven Zurawka, der bislang einen guten Job macht beim selbsternannten "Kultklub" von Mathias Willmerdinger · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Läuft beim TSV Buchbach! Tobias Stoßberger und Tobias Sztaf haben Spaß bei der "Arbeit". – Foto: Michael Buchholz

Nein, zufrieden schaute er wirklich nicht drein. "Jetzt in der Kabine war ich grad stinksauer und habe einige deutliche Worte gewählt", grantelte Sven Zurawka am Freitagabend ins Mikrofon des BFV. Was war gerade passiert? Hatte seine Mannschaft eine Klatsche kassiert? Im Gegenteil: Der TSV Buchbach hatte soeben mit 3:1 sein Auswärtsspiel bei der SpVgg Ansbach gewonnen und war damit auf Platz eins der Regionalliga Bayern gesprungen.

Zufrieden zurücklehnen, das ist also nicht die Sache von Sven Zurawka. "Er ist sehr akribisch und sehr fleißig. Zudem erkennt er Dinge früh, zieht die Lehren daraus und versucht gegenzusteuern. Kurzum: Er macht bislang einen sehr guten Job", lobt Buchbachs Abteilungsleiter Georg Hanslmaier. Das Nicht-zufrieden-Sein, hungrig bleiben, weitermachen, weiter arbeiten, das beschreibe den Übungsleiter recht gut. Was dem TSV-Coach in Ansbach missfiel: Seine Mannschaft ruhte sich nach einem komfortablen 3:0-Vorsprung ein bisschen zu sehr auf den Lorbeeren aus, wodurch ihr das Spiel beinahe noch entglitten wäre.

"Akribisch und sehr fleißig": Buchbachs Coach Sven Zurawka (li.) bekommt nach dem geglückten Saisonstart viel Lob ab. – Foto: Michael Buchholz







Starke elf Zähler haben die Buchbacher aus den ersten fünf Partien eingefahren. Macht einen guten Zwei-Punkte-Schnitt, was am Ende für einen absoluten Spitzenplatz reichen würde. Moment mal, grätscht Hanslmaier dazwischen, noch ist die Saison ganz am Anfang. "Das ist eine schöne Momentaufnahme und es läuft sportlich richtig gut. Auch die Art und Weise, wie wir auftreten, stimmt uns sehr optimistisch", meint der erfahrene Funktionär. Was nicht unbedingt so zu erwarten war, denn nach den 90 Auftaktminuten bei Schwaben Augsburg prophezeiten schon so manche Unkenrufe dem TSV eine ganz schwere Saison. "So ehrlich müssen wir sein: Nach dem Spiel in Augsburg, das wir fast über die gesamte Spieldauer mit einem Mann mehr bestreiten konnten, aber dennoch nur zu einem mageren 1:1 gekommen sind, haben wir auch alle schon ein bissl doof aus der Wäsche geschaut", erinnert sich Hanslmaier. Überbewerten brauche man aber freilich noch nichts. "Die Liga ist sehr attraktiv, weil sehr ausgeglichen. Ich sehe weder einen klaren Topfavoriten auf den Titel noch einen designierten Absteiger. Da ist alles dicht beisammen."

Jonas "Joe" Wieselsberger macht seit seiner Rückkehr nach Buchbach im Januar über die Außen richtig Betrieb. – Foto: Michael Buchholz